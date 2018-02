Traficul feroviar Braşov – Ploieşti este blocat Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti si a cazut peste liniile ferate. In momentul in care pasarela s-a prabusit, in zona nu treceau nici garnituri feroviare,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. La aceasta ora sunt blocate pe traseu sase trenuri de calatori. Potrivit…

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale.

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale, informeaza agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al…

- O pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri, care sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti, a cazut peste liniile ferate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.…

- Trafic întrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire în apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime.

- O pasarela s-a prabușit peste calea ferata in apropiere de gara Ploiești Vest, prin care trec toate trenurile care pleaca din București și merg catre Brașov și apoi mai departe, spre Ardeal. Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața intr-unul dintre cele mai importante noduri feroviare. Incidentul…

- Un echipaj al Detasamentului de Pompieri 2 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj a intervenit marti la amiaza pentru degajarea unui copac cazut pe plafonul unui autoturism parcat pe strada Henri Coanda din Craiova.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Colegii lui nea Ionica au povestit ca barbatului i s-a facut rau, nu a mai avut nicio reacție, lucru care i-a speriat teribil. Din fericire, la sosirea medicilor, batranul frizer iși mai venise in simțiri. A mers pe picioare la ambulanța, deși a fost nevoie sa fie sprijinit. Cel mai probabil, omul a…

- Zidul de incinta al Cetatii Medievale Sighisoara s-a prabusit pe o portiune de 4,6 metri in zona Tronsonului 11, camerele de supraveghere surprinzand imaginile in urma cu doua nopti, au anuntat marti reprezentantii primariei din localitate. Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean,…

- Incendiul care izbucnit, luni, la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare a fost provocat, cel mai probabil, de modul de operare al muncitorilor care efectuau lucrari de izolare la acoperisul cladirii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Un calugar de la Manastirea Bodrog a fost salvat din mijlocul Muresului de catre echipe ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, dupa ce a ramas blocat pe un bac, potrivit ZIUA de Vest.Calugarul a decis sa treaca Muresul cu ajutorul unui podul plutitor insa acesta s a blocat. Desi calugarul…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Spitalul Orasenesc Urlati din judetul Prahova a ramas fara caldura, marti seara, dupa ce o ambulanta a acrosat conducta de gaze care alimenta centralele termice ale pavilioanelor cu bolnavi. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in…

- O femeie a murit intr-un incendiu din comuna Balțești. Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, 20/21 ianuarie, intr-o casa din satul Izesti, comuna Baltesti (judetul Prahova). Dupa stingerea flacarilor, pompierii au gasit in locuinta cadavrul carbonizat al unei femei in varsta de…

- Din informațiile pe care le-am primit se pare ca este vorba de doua autoturisme implicate in acest accident. Conform celor declarate de martori am aflat ca primul autoturism (ce livreaza Pizza) pleca de pe Ștrandul Neptun și a intrat in sensul giratoriu pentru a intra pe Podul Decebal, inspre centru.…

- ISU Prahova a fost solicitat sa intervina pentru asigurarea unei pensiuni din Busteni, Gura Diham. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloaie, la pensiunea Bradet din Gura Diham s-a produs o explozie la centrala termica pe gaze, accidentul…

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului Politiei Transporturi Feroviare Prahova,…

- Un autocar cu 23 de persoane, intre care si un copil de opt ani, a derapat si a ramas blocat, joi, pe DJ 253 Cudalbi-Baleni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Un autocar cu 23 de persoane, intre care si un copil de opt ani, a derapat si a ramas blocat, joi, pe DJ 253 Cudalbi-Baleni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (isu) Galati, Eugen Chirita. ‘Pe dispecerat s-a anuntat ca un autocar cu 23 de persoane a derapat…

- Incendiul izbucnit sambata seara la un abator situat in comuna prahoveana Aricestii Rahtivani a fost stins, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei interventii care a durat peste cinci ore. Specialisti au stabilit ca focul a pornit in urma supraincalzirii unei sobe metalice, conform News.ro.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o suprafata de o mie de metri patrati a unui abator din comuna Targsoru Vechi, arderea fiind una…

- In curtea abatorului se afla si doua rezervoare de combustibil, fara a fi insa pericol din cauza acestora. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- In aceasta dupa amiaza un nou acoperiș s-a prabușit, de aceasta data fiind vorba de o casa in construcție din cartierul Micalaca – zona Calea Radnei. Din fericire potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, incidentul nu s-a soldat cu victime. Pompierii au intervenit pentru…

- Alarma generala in localitatea Calugareni, județul Prahova, unde nu mai puțin de opt case au ars, in nicio luna, iar concluziile specialiștilor sunt șocante: de fiecare data, focul a fost pus. Ciudat este faptul ca polițiștii au prins un suspect care este internat la psihiatrie și au și probat unele…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 60 de metri patrati si a cuprins un depozit in care sunt produse usor inflamabile, respectiv vopsea si diluant. Depozitul apartine unei fabricide…

- O femeie in varsta de 91 de ani, care marti dimineata a cazut intr-o fantana cu diametrul de aproximativ un metru, a fost salvata de catre echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleoremn. Cand a fost scoasa, batrana era constienta si usor hipotermica.

- Misiune inedita pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, care au intervenit, luni, pentru a salva un caine blocat cu capul in protectia motorului unei masini. (VEZI SI: Batranul si-a legat intentionat cainele de sinele de cale ferata, apoi a asteptat sa vina trenul!…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Sectia Macin au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru salvarea unui adolescent, in varsta de 17 ani, care era blocat pe un versant in apropierea localitatii Greci, zona Cascade.Potrivit ISU…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, focul a cuprins o anexa a unitatii de cazare in care erau depozitate aparate electrocasnice, iar treisprezece turisti au fost evacuati preventiv. Focul, care a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric si care a cuprins…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la o pensiune din statiunea Azuga, mai multi turisti fiind evacuati. Proprietatea, ridicata in urma cu doi ani, ar apartine familiei lui Adrian Nastase. Incendiul a izbucnit la o anexa a pensiunii “Le Chalet” din statiunea Azuga, transmite News.ro. Conform reprezentantilor…

- Un barbat din Neamț a murit dupa ce a cazut intr-o fosa din curtea locuinței sale. Nemțeanul fusese scos in viața din bazin, insa cu hipotermie, care i-a fost fatala. Un barbat de 49 de ani, din localitatea nemțeana Sabaoani, a murit la Spitalul Roman, dupa ce anterior cazuse intr-o fosa din curtea…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Incepand de astazi, 21 decembrie a.c., Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Cpt. Dumitru Croitoru' al judetului Sibiu are in dotare o autospeciala destinata interventiei si salvarii la inaltime. Autospeciala poate asigura interventii la o inaltime de pana la 42 de metri, fata de scarile de pe…

- Șoc miercuri dimineața pentru doua persoane, soț și soție, din comuna Peștișani, satul Hobița. Tavanul casei s-a prabușit in jurul orei 5.00, fiind nevoie de intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. La fata locu...

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Patru persoane au decedat, sambata, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 11 Brasov - Targu-Secuiesc, la intrarea in localitatea brasoveana Harman, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Printre persoanele decedate se…

- Traficul este complet blocat, marti, pe DN 79 Arad – Oradea, in urma coliziunii dintre un microbuz de pasageri in care se afla doar soferul si un autocamion, produsa in localitatea aradeana Andrei Saguna. In urma impactului, soferul microbuzului a decedat, scrie NEWS.RO. Potrivit purtatorului…

- Bombe din Al Doilea Razboi Mondial au fost gasite pe un șantier din Galați de un grup de muncitori. Cinci bombe de aviatie din Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite de niste muncitori care lucrau pe un santier de constructii din satul Costi din vecinatatea municipiului Galati, a declarat, duminica,…

- Asa cum am dezvaluit inca de acum 2 ani, clubul BAHA din Ploiesti nu detine multe dintre autorizatiile obligatorii de functionare, printre care, de departe cea mai grava, autorizatia de asigrare la incendiu. In urma unui control al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova (ISU),…

- Incepand cu data de 01.12.2017, Ziua Nationala a Romaniei, s-au inaintat la gradul urmator, inaintea expirarii stagiului minim in grad pentru exercitarea exemplara a atributiilor de serviciu, un numar de cinci subofiteri: - patru cadre de la gradul de plutonier major la gradul de plutonier adjutant…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina marti seara, in localitatea Savinesti, pentru a scoate dintr-un autoturism un copil in varsta de un an si trei luni care ramasese blocat. La fata locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare,…

- Un grav accident a avut loc pe DN 72, care face legatura intre municipiul Ploiesti si municipiul Targoviste. Doua autoturisme s-au ciocnit violent in zona Parcului industrial Ploiesti, la cativa kilometri de intrarea in oras, accidentul avand loc in conditiile in care in zona este ceata, iar vizibilitatea…

- Un grav accident rutier a avut loc, aproape de miezul noptii, pe DN 72, in judetul Prahova, unde o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.Doua autoturisme s au ciocnit, deocamdata, din cauze necunoscute, in urma impactului extrem de violent unul dintre ele rupandu se in doua.Purtatorul de cuvant…