Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Lucian Șova, ministrul Transporturilor, a declarat miercuri la pranz ca a fost informat in permanența despre incidentul cauzat de caderea unei pasarele in apropiere de gara Ploiești Vest. O pasarela s-a prabușit peste calea ferata in apropiere de gara Ploiești Vest , prin care trec toate trenurile care…

- Traficul feroviar in judetul Prahova a fost deschis pe firul 2 de circulatie, pe distanta Brazi - Ploiesti Vest - Buda, anunta CFR. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea…

- Calatorii blocati in trenurile care nu au mai putut inainta in judetul Prahova, din cauza prabusirii pasarelei metalice la intrarea in Gara de Vest, sunt preluati de autocare si transportati in Gara Ploiesti Sud, de unde pot calatori cu trenul. Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan,…

- Blocarea traficului feroviar din cauza pasarelei prabușite peste linii, la Ploiești, creeaza haos in gari. Zeci de calatori au coborat din trenurile staționate in Gara Campina și incearca sa gaseasca soluții pentru a ajunge la Ploiești sau București. Este vorba despre doua trenuri de persoane, care…

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- O pasarela s-a prabușit peste calea ferata in apropiere de gara Ploiești Vest, prin care trec toate trenurile care pleaca din București și merg catre Brașov și apoi mai departe, spre Ardeal. Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața intr-unul dintre cele mai importante noduri feroviare. Incidentul…

- Trafic intrerupt intr-unul din cele mai importante noduri feroviare, dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. In zona, trenurile nu mai pot sa inainteze, dupa ce firele de tensiune au fost puse la pamant. Prin acest nod feroviar trec trenurile…

- Iasul ocupa locul trei pe tara la suprafata de birouri. Multinationalele si companiile romanesti care au venit la Iasi si si-au deschis sedii in ultimii ani au urcat Iasul in „Top cinci orase cu cei mai multi metri patrati de birouri". Daca capitala detine de departe primul loc cu 2,6 milioane de metri…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Traficul feroviar pe relatia Craiova - Timisoara se desfasoara cu transbordare auto intre statiile Drobeta Turnu Severin si Garnita, dupa ce 3 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat si un vagon s-a rasturnat pe segmentul de cale ferata Valea Alba - Simian, informeaza CR SA printr-un…

- Ministrul Sanatatii nu vrea sa faca parte din Guvernul Dancila Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca nu isi va depune candidatura pentru un nou mandat de ministru, precizand ca a informat conducerea partidului si ca va sustine persoana care va prelua portofoliul.…

- Doua persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, pe DN1, in judetul Brasov, la aceasta ora traficul fiind blocat in zona, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros, marturii INCREDIBILE dupa victoria…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Mehedinti, traficul rutier pe DN56A s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese intrerupt, respectiv ingreunat la km 67+500 de metri, in zona localitatii Sinova (Dealul Starmina), din ...

- Traficul feroviar pentru directiile Craiova, Rosiori de Nord si Giurgiu va fi afectat, joi si vineri, de efectuarea lucrarilor finale pentru punerea in functie a instalatiei de centralizare electronica in statia Videle. Trenurile vor fi dirijate de personal specializat, masura fiind necesara pentru…

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta, Galati si Iasi sunt activate comandamentele locale de iarna, starea infrastructurii este verificata permanent, iar pe segmentele unde situatia o impune se va interveni operativ cu personal si utilaje, astfel incat traficul sa fie operational, a anuntat,…

- Traficul feroviar se desfașoara in condiții normale in condiții normale de iarna pe toate magistrale feroviare. La aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt secții de cale ferata inchise și nici intarzieri semnificative.…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- In ciuda vremii nefavorabile, mai multe grupuri au sosit sambata dimineata si la pranz pentru mitingul de amploare care are ca punct final Palatul Parlamentului. La proteste sunt la care sunt asteptati mii de oameni din toata tara, iar sosirea lor a generat si primele incidente. UPDATE, ora 16:45: La…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri in graficul trenurilor inscrise in circulatie, informeaza CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in cursul zilei…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic"."Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, iar pe DN1 si DN 73 a fost restrictionat traficul greu, informeaza Centrul Infotrafic. Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Traficul rutier pe DN1 între Predeal si Brasov a fost reluat joi dimineata, în jurul orei 8,00, pe sensul de coborâre spre Brasov, informeaza biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "În zona sunt echipaje ale politiei rutiere pentru fluidizarea circulatiei…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara, ingreunat, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto…

- Trenurile care pornesc din Bucuresti spre Brasov si spre Moldova sunt pline, cu toate ca pana pe 3 ianuarie 2018 CFR a suplimentat trenurile care circula pe cele mai solicitate rute. De asemenea a fost suplimentat si personalul feroviar in marile gari, la casele de bilete – se spune in comunicatul CFR,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au revenit la normal pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, cu exceptia tronsonului Predeal Busteni, pe sensul de mers catre capitala, unde in continuare se mai circula in conditii de aglomeratie,…

- Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit la intrarea Țicau, județul Maramureș, informeaza Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane. La o trecere la nivel cu calea ferata, trenul Regio 4047 cu ruta Jibou – Baia Mare a intrat in coliziune cu un autoturism. Evenimentul…

- Traficul feroviar in judetul Harghita este blocat, joi, pe Magistrala 400, dupa ce un tren a lovit un TIR plin cu colete la Miercurea Ciuc, soferul fiind ranit. Acesta este constient si, potrivit primelor informatii, nu exista alte persoane ranite. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere din tara, circulatia auto se desfasoara in conditii de ceata densa. Fenomenul este semnalat pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.

- Traficul feroviar pe magistrala 900 Bucuresti - Timisoara este oprit la kilometrul feroviar 447+790 de metri, intre localitatile Armenis si Teregova (in jud. Caras-Severin), dupa ce o sina de cale ferata s-a fisurat, a anuntat Centrul Infotrafic.

- Traficul feroviar este oprit pe firul II intre stațiile Rupea și Cața, aflate pe secția de cale ferata Brașov - Sighișoara, dupa ce locomotiva unui marfar, incarcat cu material lemnos, a luat foc in timpul deplasarii, iar șapte trenuri de calatori inregistreaza intarzieri totale de 1.075 de minute,…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Sighisoara s-a reluat. Traficul fusese oprit la kilometrul feroviar 251+700 de metri, la iesirea din statia Cata catre Rupea, dupa…

- Traficul feroviar este blocat, joi la prânz, între statiile Dârste si Timis din judetul Brasov, dupa ce un copac a cazut peste calea ferata. Un tren este oprit în statie.

- Primaria municipiului Sighetu Marmatiei a informat ITPF Sighetu Marmatiei ca reparatiile la Podul Istoric de peste Tisa, care leaga PTF Sighetu Marmatiei (Romania) de PTF Solotvino (Ucraina) s-au finalizat.

- Primaria municipiului Sighetu Marmatiei a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei ca reparatiile la Podul Istoric de peste Tisa, care leaga Vama Sighetu Marmatiei (Romania) de Vama Solotvino (Ucraina) s-au finalizat.