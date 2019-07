Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este ingreunat, vineri dupa-amiaza, in Valea Prahovei, de la limita judetului Brasov spre Busteni, iar pe celalalt sens coloana incepe de la Sinaia, informeaza IPJ Prahova. "Pe DN 1, in zona montana, sunt valori crescute de trafic pe ambele sensuri, astfel: pe directia catre Bucuresti, coloana…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, duminica, pe Valea Prahovei, din cauza aglomerației pe sensul spre București, in Comarnic viteza de deplasare fiind de 30 – 40 km/h. Pe DN 1, in județul Brașov, sunt recomandate rute alternative.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- Joi, 4 iulie a.c., intre orele 06:00-12:00, Serviciul Rutier al IPJ Prahova, a desfasurat o actiune pentru disciplinarea conducatorilor auto si reducerea gradului de victimizare prin accidente rutiere pe raza localitatilor Campina, Breaza, Comarnic, Sinaia, Busteni si Azuga. La activitati au participat…

- Un grav accident a avut loc azi la intrare in orașul Comarnic. In carambolul de pe șosea au fost implicate doua mașini mici și o cisterna. Doua autoturisme circulau pe sensul de mers catre Brasov, iar in momentul in care primul a incetinit pentru a efectua viraj stanga, cel din spate nu a pastrat distanța…

- Luni, in jurul pranzului, in ultima zi a minivacanței de Rusalii, traficul este aglomerat pe DN1, in stațiunile de pe Valea Prahovei, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Astfel, la ora 12:00, valorile de trafic erau ridicate pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, circulandu-se in…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, deoarece foarte mulți turisti se intorc de la munte. Polițiștii recomanda folosirea rutei alternative DN1A, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1, in statiunile…

- Reziduu petrolier a curs, luni dupa-amiaza, dintr-o cisterna pe DN1A Blejoi, pe sensul de mers Bucuresti catre Brasov, traficul fiind dirijat, iar cei de la Drumuri Nationale actioneaza pentru curatarea drumului, informeaza IPJ Prahova potrivit Agerpres. "DN1A Blejoi (Tantareni), km 86+600,…

- De saptamana viitoare incep lucrarile pe Drumul National 1, pe tronsonul din nordul judetului Prahova. Pe durata interventiilor la carosabil vor fi impuse restrictii de trafic, a anuntat astazi Politia Prahova. Lucrarile se vor derula in localitatile Nistoresti si Comarnic, de altfel zonele in care,…