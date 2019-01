Stiri pe aceeasi tema

- Traficul din Sri Lanka si India a fost o adevarata provocare pentru cele 9 perechi de vedete care au pornit pe Drumul Elefantului, in Asia Express, reality show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00. Lipsa regulilor de circulatie, haosul de pe strazi, varietatea mijloacelor de…

- Aflat in cursa Asia Express, reality show difuzat in curand de Antena 1, Serban Copot s-a confruntat cu una dintre cele mai mari temeri ale lui: i-a intrat o insecta in ureche. „Inainte sa plec in Asia, cand am fost intrebat de ce mi-e teama, raspunsul a fost clar: de insecte. Cand eram mic am vazut…

- Iuliana Luciu si Margherita de la Clejani au petrecut noaptea in sectia de politie. Aflate in cursa pentru cei 30 de mii de euro, vedetele noastre au ajuns sa stea peste noapte in sediul politiei dintr-un oras din Sri Lanka. „Am strans 20 de polițiști in jurul nostru . Am dormit in camera generalului.…

- Asia Express, cel mai dur reality show difuzat in curand de Antena 1, pune la grea incercare nervii și stomacul vedetelor participante. Cu doar 1 Euro pe zi e greu sa gasești cazare, transport și mancare, motiv pentru care concurenții iau de obicei masa in casele localnicilor care ii și gazduiesc peste…

- Asia Express, cel mai dur reality show de aventura difuzat in curand de Antena 1 are fani și in randul…necuvantatoarelor. Intr-una din zilele de filmare, un caine aflat in zona s-a așezat confortabil pe covorul Asia Express și nu s-a mutat de acolo pana nu s-au incheiat filmarile. „Am avut un partener…

- Asia Express, cel mai dur reality show difuzat in curand de Antena 1 este și un motiv de reale surprize pentru cele 9 perechi de vedete participante. La finalul fiecarei zile, aceștia sunt nevoiți sa iși caute singuri cazare și fac asta batand din poarta in poarta. Pentru fiecare dintre ei, orice noapte…

- Cea mai dura aventura a inceput cu o porție de adrenalina pentru echipele inscrise in cursa catre marele premiu al sezonului 2 Asia Express. Situațiile neobișnuite, șocul cultural, surprizele gastronimice, barierele lingvistice sunt doar o parte din lucrurile pe care concurenții trebuie sa le depașeasca.…