Traficul de carne în județul Bistrița-Năsăud! Vârful aisbergului Așa cum am promis in numarul anterior, in randurile care urmeaza vom faceo trecere in revista a celor mai celebre cazuri de trafic de persoane, care au fost instrumentate de-a lungul timpului pe raza județului Bistrița-Nasaud, a persoanelor implicate și a modului in care au raspuns in fața legii, cu mențiunea ca aceste dezvaluiri constituie doar o infima parte din dimensiunea fenomenului. Conform unor surse avizate din sistem, la ora actuala in județul Bistrița-Nasaud și acest lucru este valabil pentru toate județele din Romania, din amploarea fenomenului este cunoscut mai puțin de 5%, iar cazurile… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

