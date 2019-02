Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, duminica, ca a discutat cu Tudorel Toader despre OUG privind completurile de 5 judecatori urmand sa mai vorbeasca si saptamana aceasta cu ministrul Justitiei. Premierul a precizat ca spera ca, in cel mai scurt timp, Guvernul sa adopte ordonanta. "Am discutat cu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean Igor Dodon ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau. ''Desigur,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera un lucru rau faptul ca s-a inceput anul fara un buget votat in Parlament și fara sa se cunoasca proiectul, susținand ca situația nu este normala și nu este bine pentru economia naționala, transmite corespondentul MEDIAFAX.Kelemen Hunor a declarat,…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a cerut, joi, la Parlament, presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa nu mai blocheze la nivel legislativ initiativa „Fara penali in functii publice” si sa o trimita catre Curtea Constitutionala a Romaniei.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, al carui razboi controversat impotriva drogurilor a dus la moartea a 5.000 de presupusi traficanti si consumatori de stupefiante de cand a preluat puterea in 2016, a spus luni ca a folosit marijuana pentru a ramane treaz, insa imediat a precizat ca a glumit,…

- "Nu am pus, nu pun si nici nu voi pune vreodata in discutie cele patru libertati fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana: libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, a serviciilor si a capitalurilor. Dar daca o problema nu este discutata la nivel european, toate celelalte state membre…

- Președintele poate refuza o singura data propunerea de numire a unei persoane in funcția de ministru / Guvernul trebuie sa nominalizeze o alta persoana Președintele poate refuza o singura data propunerea de numire a unei persoane in funcția de ministru, iar Guvernul trebuie sa nominalizeze o alta persoana…

- Park4fly.ro este site-ul pe care ajung toti cei care isi doresc sa faca rezervari pentru o parcare in Otopeni in conditii sigure si accesibile in ceea ce priveste costurile. Este parte a grupului WLC AUTO, companie ale carei servicii includ si rent a car, service auto si asistenta rutiera. Cu o politica…