- Potrivit primarului, la Iasi aceasta zi se va derula sub sloganul "Iasul fara masini. Mergi cu noi!". "Primaria Municipiului Iasi, impreuna cu Asociatia CIVICA, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi - FONTIS, Institutul Cultural Independent, Compania de Transport Public…

- Duminica, 22 septembrie, in intervalul 8.00 - 20.00, puteti testa trotinete, biciclete cargo, role, skateboard-uri si alte mijloace alternative de transport. Evenimentul "Iasul fara masini. Mergi cu noi!" se desfasoara pe strada Palat, strada Anastasie Panu si bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Vor…

- Demersul are drept obiectiv renuntarea la masinile proprii in folosul transportului public, a bicicletelor si a mersului pe jos, actiunea fiind de natura a constientiza comunitatea in legatura cu necesitatea reducerii emisiilor de gaze de esapament. Astfel, duminica, 22 septembrie, in intervalul orar…

- Astfel, duminica, 22 septembrie, in intervalul orar 8.00 – 20.00, traficul auto va fi interzis, in functie de necesitati, pe strada Anastasie Panu (tronsonul cuprins intre strada Elena Doamna si strada Palat), strada Palat (tronsonul cuprins intre strada Anastasie Panu si strada Sf. Lazar) si bulevardul…

- Timisoara se pregateste, in zona centrala, de cateva noi zile de haos rutier. Municipalitatea anunta inchiderea mai multor strazi din zona zero, pentru a continua dezvoltarea in forta si reasfaltarea unor strazi. Astfel, pentru executarea lucrarilor de asfaltare, Primaria Municipiului Timișoara anunța…

- Muncitorii SDM se apuca de asfaltare pe str. Michelangelo și Bd. I.C. Bratianu, astfel ca va fi inchisa complet circulația atat vineri, cat și sambata, dar și luni, pe diverse tronsoane, pe ambele sensuri de mers. „Pentru executarea lucrarilor de asfaltare, Primaria Municipiului Timișoara…

- Zona este cea delimitata de BCR Podu Ros - Palat - Europa si Palat - Piata Unirii. Transportul public va functiona normal, dar autobuzele vor merge pe linia de tramvai. Informatiile au fost facute publice de Anca Gherasim, membra a Comisiei de Circulatie din partea societatii civile, pe Facebook.

- Sucevenii și turiștii care vor sa ajunga in acest weekend laBucovina Motorfest sau saptamana viitoare la Festivalul de Arta Medievala „Stefan cel Mare" au la dispoziție, incepand de vineri de la amiaza, pana duminica seara, un microbuz TPL, care circula pe un traseu special creat pentru ...