O furtuna a provocat joi anularea a sute de zboruri si a intarziat alte mii in centrul Statelor Unite, afectand planurile calatorilor in aceasta perioada a sarbatorilor, relateaza AFP. Peste 6.500 de zboruri au fost intarziate si aproximativ 800 au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor FlightAware. Aeroportul International Dallas-Fort Worth, din Texas, a fost cel mai afectat, cu peste 450 de anulari si 600 de intarzieri. Ploaia, zapada si vantul puternic au facut ca traficul sa se desfasoare in conditii periculoase, chiar imposibile, in special in nordul regiunii Marilor Campii,…