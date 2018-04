Stiri pe aceeasi tema

- O 'defectiune' tehnica ar putea provoca intarzieri pentru circa jumatate din cele aproape 30.000 de zboruri programate marti in spatiul aerian european, a comunicat Eurocontrol, organizatia europeana pentru siguranta navigatiei aeriene. 'Astazi, 29.500 de zboruri erau asteptate in…

- Directorul executiv al Huawei (HWT.UL) a declarat, luni, ca efectueaza studii precomerciale pentru reteaua de wireless 5G in cele mai mari orase ale lumii, in timp ce respinge afirmatiile SUA conform carora produsele companiei reprezinta o amenintare la adresa securitatii tarii, scrie Reuters.…

- Uniunea Europeana participa luni la un summit tensionat cu Turcia, in cadrul caruia va acorda Guvernului de la Ankara noi fonduri pentru a prelungi intelegerea privind refugiatii sirieni dar, cel mai probabil, va refuza cererile Turciei pentru legaturi comerciale mai puternice si calatoriile fara viza…

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Grupul chinez CITIC negociaza preluarea unei participatii de maximum 49% in subsidiara din Europa a companiei CEFC China Energy, a declarat marti pentru Reuters un director al CEFC. Un purtator de...

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul adjunct…

- "Este indispensabil sa se construiasca aceasta noua ambitie" cu privire la Europa, a apreciat presedintele framcez inaintea reuniunii cu Merkel. Pe de alta parte, Franta si Germania au convenit sa pregateasca o foiae de drum comuna in vederea reformarii zonei euro, pana la summitul european din iunie,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Aceasta subalimentare cu o durata neobisnuita genereaza intarzieri ale ceasurilor dispozitivelor casnice bransate la reteaua electrica, precum cuptoarele cu microunde si aparatele radio cu alarma, potrivit constatarilor inregistrate in ultimele zile in mai multe tari europene.Frecventa…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, se asteapta ca in 2020 sa transporte intre 170 de 180 de milioane de pasageri pe an, cresterea fiind stimulata de zborurile spre Franta si Scandinavia, a afirmat, marti, directorul general Michael O'Leary, transmite Reuters.

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Uniunea Europeana ar dori ca proiecte importante sau chiar crize sa poate fi rezolvate mai rapid. Astfel UE are in vedere posibilitatea luarii deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german…

- In aceste conditii, „existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Preturile gazelor naturale pe cele mai mari piete din Europa au crescut cu pana la 50% in aceasta saptamana, chiar inainte de o perioada de ger care va pune la incercare capacitatile reduse de aprovizionare ale regiunii si va face ca preturile sa ajunga la noi maxime, pe fondul unor stocuri mai mici,…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor, scrie ECONOMICA.NET, citand Reuters.Citeste si:…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Granitele din sud ale Uniunii Europene vor ramane sub o presiune puternica din cauza imigrantilor africani care vor incerca sa ajunga in Europa in acest an, a declarat seful Agentiei privind granitele UE, Frontex, scrie Reuters. Aproape 119.000 de africani au fost prinsi in timp ce incercau sa intre…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- Romania si alte sapte tari membre UE din Europa de Est au convenit vineri sa sustina o crestere a platilor efectuate de statele membre catre urmatorul buget pe termen lung al blocului, pentru a ajuta la umplerea golului lasat de contribuabilul net, Marea Britanie, dupa Brexit, anunta Reuters.

- Tribunalul bosniac pentru crime de razboi a confirmat marti acuzatia de genocid formulata impotriva fostului sef al politiei sarbilor bosniaci din timpul razboiului, in legatura cu masacrul de la Srebrenica, in care au murit aproape 8000 de barbati si baieti musulmani si care este considerat cea…

- Romania este constituita din doua realitati „foarte diferite“, dintre care una ghidata de un sistem „aproape feudal“, in care oamenii voteaza pentru a supravietui, arata un reportaj al agentiei de presa Reuters inspirat din cazul primarului comunei Dragomiresti (jud. Dambovita) Dragos Vladulescu.

- Randamentele pentru obligatiunile germane pe cinci ani au revenit, luni, in teritoriul pozitiv, pentru prima data dupa 2015, dupa ce un membru in Consiliul guvernatorilor BCE a declarat ca institutia ar trebui sa clarifice modul in care intentioneaza sa puna capat achizitiilor de active, informeaza…

- Coreea de Nord a livrat anul trecut carbune Rusiei, care ulterior l-a transferat catre Coreea de Sud si Japonia, dezvaluie Reuters, care citeaza trei surse din cadrul unor servicii de informatii din Europa.

- Autoritatile sudaneze au eliberat luni un jurnalist al agentiei France-Presse (AFP) si un altul al agentiei Reuters, arestati saptamana trecuta in timp ce relatau de la proteste sociale, transmit cele doua agentii de presa. Potrivit AFP, Abdelmoneim Abu Idris Ali, un cetatean sudanez de 51 de ani,…

- Tokyo se confrunta luni cu caderi abundente de zapada, din cauza carora postul public de televiziune nipon i-a indemnat pe locuitorii dependenti de munca din capitala Japoniei sa plece acasa mai devreme. De asemenea, zeci de curse aeriene si feroviare au fost anulate, in urma unei alerte a Agentiei…

- Tehnologia care ar putea alimenta o misiune spatiala cu echipaj uman pe suprafata planetei Marte a fost testata cu succes in Nevada. Sistemul de alimentare a fost botezat Krusty si functioneaza pe baza de uraniu. Multumiti de rezultatele obtinute de Krusty, reprezentantii NASA si cei ai ai…

- Declaratia de presa in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca accepta propunerea PSD de prim-ministru a fost transmisa in direct si de Europa FM, insa ritmul in care seful statului a transmis informatiile a dat peste cap sistemul de siguranta al postului de radio, care intervine in momentul…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

- Acesta a sustras un transportor blindat din seria MT-LB pentru a sparge un magazin pentru cateva sticle de votca. Sistemul MT-LB este realizat in anii 60 de catre URSS pentru a sustine o invazie a sovieticilor in Europa protejata de catre statele NATO.…

- Peste 15.000 de refugiati camerunezi au fugit in Nigeria in contextul unei represiuni impotriva separatistilor anglofoni, au anuntat joi oficiali ai Agentiei pentru refugiati a ONU si ai guvernului nigerian, potrivit Reuters. Miscarea vorbitorilor de engleza din Cameron, tara unde majoritatea populatiei…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Israelul ar trebui sa inceteze sa trimita inapoi in Africa in mod fortat zeci de mii de migranti, a indicat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), sugerand ca unii ar putea fi relocati in Europa sau in alte tari, relateaza agentia Reuters. Israelul a anuntat miercurea trecuta ca…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- In mai multe tari din Europa, rafalele violente au avut miercuri consecinte devastatoare. Conditiile dure au dus la moartea unei persoane, au produs deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au lasat mii de locuinte in intuneric, potrivit Reuters si AFP.A A A A A A A

