Traficul aerian in Europa a cunoscut o crestere de 3,8% intre 2017 si 2018 insa "intarzierile au crescut cu 105%", a anuntat organizatia cu prilejul unui summit la Bruxelles, in prezenta principalilor directori ai companiilor aeriene membre.



"Ineficacitatea spatiului aerian european a costat Uniunea Europeana in 2018 aproximativ 17,6 miliarde euro (in crestere cu 28%) si 334 milioane de pasageri (in crestere cu 26%) au fost afectati de intarzieri", a anuntat Airlines for Europe (A4E), o asociatie care regrupeaza 15 companii aeriene (Aegean, AirBaltic, Air France-KLM, Cargolux, easyJet,…