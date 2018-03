Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 25 de ani a intrat intr-o depasire, iar din cauza zapezii de pe sosea, a lovit o masina. S-a intamplat intre doua localitati din Botosani, iar in urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat de doua ori. Un barbat de 55 de ani a fost ranit si dus la spital. Un tir a derapat…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, va renunta incepand cu programul de iarna (finalul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie 2018) la cursele de pe aeroportul din Oradea. „Din motive comerciale, Ryanair nu va opera zboruri din/catre Oradea in programul de iarna…

- Traficul aerian inregistrat in februarie la Aeroportul Internațional Timișoara este in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna februarie 2018, 117.991 pasageri au tranzitat aeroportul, cu 4,32% mai mult fața de februarie 2017 cand au fost inregistrați 113.103 pasageri. Astfel, in…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar vineri pe Autostrazile A1 si A2 din cauza unor lucrari pentru inlocuirea parapetului median si lucrari de reparatii asupra carosabilului. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Vremea rea a perturbat traficul aerian pe Aeroportul din Chisinau si a dat peste cap graficul mai multor curse. Din cauza cetii dense, de dimineata cursa din Istanbul spre Chisinau a fost anulata, iar cele spre Bucuresti si Moscova au fost amanate cu o ora. "La 09.

- Rezultatele autopsiei au indicat drept cauza a mortii "pancreatita acuta necrotica hemoragica, stop cardiorespirator", potrivit Libertatea.ro. "Stopul cardiorespirator a fost urmarea unei hemoragii produsa pe fondul unei boli mai vechi. Nu sunt suspiciuni cu privire la o moarte violenta și…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza ploii torentiale, vizibilitatea fiind redusa sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Alte sase persoane - patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani - au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul Prahova. Conform datelor transmise luni…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.Potrivit meteorologilor, in judetul Bihor se va semnala polei pana la ora 22:00. Citește…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- ANM a emis INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00. Fenomene vizate: precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, intensificari ale vantului. In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații in majoritatea…

- In judetul Braila se actioneaza in prezent cu 26 de utilaje de deszapezire pentru deblocarea mai multor segmente de drumuri nationale si judetene, iar politistii au instituit 18 filtre de informare a soferilor.

- Problemele au inceput luni seara, cand doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de pe aeroporturile de destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara la ora 18.19, iar pasagerii au fost debarcați și au plecat spre Sibiu cu autocarele.…

- Ninsorile din ultimele zile afecteaza și traficul aerian. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Timișoara, aseara, mai multe curse spre capitala Banatului, din București, au avut intarzieri. De asemenea, doua zboruri au fost redirecționate spre aeroportul timișorean. Este vorba de o cursa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo de ger, viscol și ninsori abundente. Intreaga tara se va afla, pana pe 1 martie, sub o avertizare de tip COD GALBEN de frig, in timp ce un COD PORTOCALIU va afecta mai multe judete din țara, alte judete fiind afectate de un COD GALBEN…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Cursa LH 1664, Munchen - Sibiu, programata pentru sosire la ora la ora 17.50, a fost anulata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile de la Munchen. "Ca urmare a anularii acestei curse este afectat si zborul pentru plecare LH 1665 de la Sibiu la Munchen, programat la ora 18.25, in…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini.

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate, miercuri, mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1, la km14+800 de metri,…

- Traficul rutier va fid at peste cap in trei judete pana pe 9 februarie din cauza unui transport agabaritic. Convoiul, care are destinatie finala Constanta Poarta 7 a plecat din Buzau si va traversa judetul Ialomita pentru a ajunge pe malul marii.

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vant puternic pentru sapte judete din zona montana si cod galben de viscol pentru alte 16 judete, pana sambata seara. In zonele vizate de atentionarea cu cod portocaliu, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei prin comiterea de infractiuni economice în domeniul comercializarii de produse în mediul online,

- Conditiile meteorologice nefavorabile au dat peste cap graficul unor curse aeriene de pe Aeroportul International Chisinau. Astfel, navele aeriene care urmau sa decoleze spre Verona si Milano, nu au facut-o din cauza cetii dense din orasele italiene.

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Aeronavele decoleaza de pe Aeroportul International Iasi cu pana la patru ore intarziere din cauza operatiunilor de degivrare, au declarat joi, pentru AGERPRES, reprezentantii unitatii. Purtatorul de cuvant al Aeroportului International Iasi, Elena Troia, a declarat ca, in prezent, se zboara in conditii…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap traficul aerian. La aceasta ora sunt inregistrate intarzieri la sosiri și plecari dar nici o cursa nu a fost anulata pana acum. Retineri la plecari: Bucuresti (Tarom) - 2 curse, Moscova Sheremetyevo (Aeroflot), Venetia (Wizz Air), Istanbul (Air Moldova).

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Mai multe strazi din cateva cartiere ale municipiului Arad au fost inchise, miercuri, dupa ce, din cauza ploilor abundente, nivelul apei de pe carosabil era foarte mare, in unele locuri depasind o jumatate de metru. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate, fiind necesara interventia autoritatilor…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul International Timisoara a crescut cu 40% in 2017 fata de anul precedent, fiind inregistrati peste 1,6 milioane de pasageri, iar destinatiile preferate au fost Bucuresti, Londra si Munchen, transmite corespondentul MEDIAFAX. Traficul de pasageri pe Aeroportul…

- O informare meteo este in vigoare inca de luni ( VEZI DETALII ), iar marți seara se activeaza și codul galben de ninsori și polei, emis pentru zonele montane și mare parte din Banat, Transilvania și Oltenia.

- Sapte persoane care se aflau intr-un maxi-taxi au fost ranite intr-un accident care s-a produs vineri seara pe sos. Oltenitei, zona Popesti, informeaza IPJ Ilfov. Dintre victime una ar fi mai grav ranita si trei au fost transportate la spital. La fata locului au sosit trei ambulante si…

- Patru curse aeriene au fost perturbate in aceasta dimineața din cauza ceței dense. Cursa Chișinau - Istanbul și Istanbul - Chișinau au fost anulate, iar zborurile Chișinau - Moscova tur-retur inregistreaza intarzieri la decolare și aterizare.

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Traficul este ingreunat in zona Buftea, pe DN 1, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita usor, anunta IPJ Ilfov. Pasagerul ranit a fost transportat la spital.Potrivit sursei citate, circulatia spre Bucuresti este deviata pe o straduta,…