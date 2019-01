Stiri pe aceeasi tema

- Aeronavele care pleaca de pe Aeroportul International &"Henri Coanda&" (Otopeni) pot înregistra, vineri, întârzieri de 30-45 de minute, potrivit Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- O aeronava a AirFrance a aterizat, miercuri, la ora 17:23, pe Aeroportul International „Henri Coanda” din Bucuresti, din cauza unei urgente medicale, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Cursele aeriene pot consemna intarzieri de 30 de minute sambata dimineata din cauza ninsorii si a viscolului, dar nici o cursa nu au fost anulata, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Aeronavele opereaza in condiții de iarna, miercuri dimineața, pe Aeroportul "Henri Coanda" București, fiind inregistrate intarzieri de pana la 30 de minute la decolare din cauza degivrarii avioanelor, anunța reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), conform Mediafax.Reprezentanții…

- Patru curse aeriene externe și interne au intarzieri, luni, fiind afectate de ceața de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj au declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca sunt afectate…

- O noua afacere, marca “Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti SA”, va baga, in urmatorii doi ani, in buzunarele societatii de salubritate Romprest, patronata de controversatul om de afaceri Florian Walter, peste 1,4 milioane de euro, in baza unui contract de prestari servicii parafat la mijlocul…

- De pe Aeroportul din Bacau se vor face, incepand cu anul viitor, primele curse charter catre Antalya, une dintre stațiunile preferate de catre romani. Din 2019, turiștii vor putea zbura din Bacau direct in Antalya. Investitiile facute la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacau (AIGEB) incep sa…