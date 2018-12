Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au efectuat, marți dimineața, un control in Complexul Studențesc Maraști, unde au legitimat peste 1.500 de studenți.”La data de 11.12.2018, in intervalul orar 06:00-08:00, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Politie pentru Centrul Universitar, au…

- Polițiștii clujeni, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au depistat în flagrant delict un barbat ce avea asupra sa aproximativ 30 de grame de substanțe halucinogene, comandate de pe internet. Cel în cauza a fost reținut pentru 24 de ore. ”La data de 25 octombrie…

- Aproape 52 de kilograme de cannabis au descoperit polițiștii in locuințele a trei barbați din Arad, care au fost reținuți. Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au fpcut sambata mai multe decinderi, exploatand o serie de informații stranse anterior, reușind anihilarea unei grupari de trafic de droguri.…

- Poliția româna, alaturi de DIICOT, a desfașurat pe parcursul ultimelor doua saptamâni 102 perchezitii, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. În urma perchezițiilor, 142 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracțiuni din sfera criminalitații…

- La data de 2 octombrie 2018, in jurul orei 19.30, politistii rutieri din Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Petresti, au efectuat semnal regulamentar de oprite unui autoturism. Soferul acestuia nu a respectat semnalul politistului, continuandu-si drumul, spre strada Molidului. Politistii…

- Un cunoscut dealer de droguri din Timisoara a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce comercializa 2,5 kilograme de canabis, ambalat in 31 de pachete, anunta Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Potrivit unui comunicat de…

- La data de 19 septembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat 4 perchezitii domiciliare la locuintele a 3 persoane, cu vârste între 24 si 39 de ani, din Cluj-Napoca…

La data de 13.09.2018 procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Dambovita au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore