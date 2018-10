Traficantul de droguri Romi Copil, prins şi dus la puşcărie Ceea ce trebuia sa se intample, pana la urma s-a intamplat. Chiar daca pentru asta a fost nevoie sa treaca aproape un an si jumatate. Gheorghe Roman Copil – cunoscut in oras ca Romi Copil – a fost prins si dus la puscarie, unde are de executat o pedeapsa de aproape 11 ani pentru trafic de droguri de mare risc. El a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timisoara la 11 mai 2017, insa a disparut chiar in ziua in care si-a aflat sentinta. A fost dat in urmarire nationala, politistii aradeni din cadrul Serviciului de Investigații Criminale reusind sa il gaseasca duminica, 28 octombrie, in… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

