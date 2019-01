Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit unor surse judiciare, Tribunalul Bistrița-Nasaud a dispus mandat de arestare preventiva pentru cei patru traficanți de droguri prinși la Punctul de Trecere al Frontierei Bors. ______________ Știrea inițiala: Traficantii internaționali de la Bistrița capturați la Punctul de Trecere al…

- Inspectorul judiciar, Onișor Mihai Daniel, a confirmat, in fața reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in timpul soluționarii unui dosar disciplinar, ca existau patru dosare care se aflau la instanța de judecata la momentul respectiv, dosare care se refereau la mandatele de interceptare…

- Un numar de 7 persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Tulcea, in urma unei actiuni care a fost desfasurata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism privind combaterea traficului de droguri si de produse cu efecte psihoactive, informeaza…

- Ioan Cristian Ilinca, din comuna Dumbraveni a judetului Suceava, a ascuns sase kilograme de canabis in butoaie cu branza si muraturi. Butoaiele au fost trimise in Irlanda printr-o firma de curierat. In urma perchezitiilor, procurorii au descoperit ca mai avea acasa inca un kilogram de canabis.

- Potrivit Antena 3, Ministerul Justitiei va elabora o ordonanța de urgenta pentru ca Secția pentru anchetarea infracțiunilor din justiție sa fie transformata in Directie, urmand a avea sediu si buget propriu.De altfel, in urma cu mai bine de o saptamamana, la dezbaterile de la Ministerul Justiției…

- Parchetul General anunta ca la sectia privind investigarea magistratilor au fost inregistrate peste 800 de dosare, vizand peste 1200 de magistrati. "Avand in vedere dispozițiile art. 881 coroborate cu art. III din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile și completarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins miercuri, 21 noiembrie, propunerile ministrului Justitiei pentru DNA, Parchetul General si DIICOT, printre acestea numarandu-se cea a Adinei Florea, nominalizata de Tudorel Toader in functia de procuror-sef DNA, si cea a Giorgianei Hosu in functia de procuror-sef…

- La data de 14.11.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie…