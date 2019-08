Stiri pe aceeasi tema

- CONDAMNARE…Condamnati deja in prima instanta, traficantii de droguri barladeni prinsi cu 4 kilograme de droguri asupra lor, asteapta decizia finala a Curtii de Apel Iasi. Instanta ieseana este cea care va avea ultimul cuvant, in cazul acestora. Cei trei tineri, arestati la inceputul acestui an, erau…

- CERERE…Arestati, la inceputul lunii iunie, de procurorii DIICOT, dupa ce au fost acuzati de trafic de droguri, traficantii aradeni s-au dovedit a fi sensibili. Nu suporta regimul de detentie! Au cerut magistratilor Tribunalului Vaslui o masura mai usoara, privativa de libertate, dar au primit raspuns…

- CERERE…Arestati la inceputul lunii iunie, de procurorii DIICOT, dupa ce au fost acuzati de trafic de droguri, traficantii aradeni dovedesc ca nu suporta regimul de detentie. Au cerut magistratilor Tribunalului Vaslui o masura mai usoara privativa de libertate dar au primit raspuns negativ. Decizia nu…

- CERERE…Arestati in urma cu mai bine de o luna de procurorii DIICOT, dupa ce au fost acuzati de trafic de droguri, traficantii aradeni dovedesc ca nu suporta regimul de detentie. Au cerut magistratilor Tribunalului Vaslui, pentru a doua oara, o masura mai usoara privativa de libertate, dar au primit…

- CONDAMNARE…Tribunalul Vaslui a dat sentinta in cazul celor trei tineri barladeni trimisi in judecata dupa ce au fost prinsi cu 3,5 kilograme de cannabis si 177 de grame rezina de cannabis. Instanta a decis ca George Razvan Teletin sa fie trimis 3 ani, doua luni si 20 de zile dupa gratii. Alexandru Petrea…

- 18 persoane au fost arestate si un laborator de droguri si doua plantatii de canabis au fost descoperite in urma unei operatiuni la nivel european pentru destructurarea unei ... The post Producatori și traficanți de droguri, prinși de polițiști. 18 oameni au fost arestați appeared first on Renasterea…

- CERERE…Arestati in urma cu mai bine de o saptamana de procurorii DIICOT, dupa ce au fost acuzati de trafic de droguri, traficantii aradeni dovedesc ca nu suporta regimul de detentie. Au cerut magistratilor Curtii de Apel Iasi o masura mai usoara privativa de libertate dar au primit raspuns negativ.…

- AREST PREVENTIV…Cinci tineri cu varste cuprinse intre 21 si 32 de ani, au ajuns, ieri, in arest preventiv, dupa ce au fost acuzati de trafic de droguri. Alaturi de acestia, de aceleasi fapte a fost acuzata si o tanara de 23 de ani, plasata sub control judiciar pentru 60 de zile. Dosarul a fost instrumentat…