- Ofiterii Directiei Crime Grave a Inspectoratului National de Investigatii au retinut joi, 29 august, in satul Vulcanesti, raionul Nisporeni, trei barbati in varsta de 29, 53 si 56 de ani, aflati in cautare internationala.

- "Da, sigur, nu avem niciun cadavru și toate elementele, in opinia mea, contureaza nevoia unei investigații foarte serioase pentru ca, cel puțin in ceea ce privește presupusa moarte a Alexandrei, am dubii foarte mari cu privire la variantele care s-au vehiculat public, adica depesare și arderea cadavrului.…

- Doi tineri de origine africana au fost depistați de polițiștii de frontiera suceveni in Falcau, la scurt timp dupa ce patrunsesera ilegal pe teritoriul țarii noastre. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, la ...

- Patru barbați de origine africana care au incercat sa patrunda ilegal pe teritoriul Romaniei au fost reținuți, in primele doua zile ale saptamanii, de polițiștii de frontiera suceveni.Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie ...

- Trei tineri originari din vestul Africii, care intrasera ilegal pe teritoriul Romaniei prin zona de munte a judetului nostru, au fost retinuti de politistii de frontiera suceveni zilele trecute.Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, ...

- Un numar de 17 persoane au fost arestate, în Marea Britanie, Franta si România, în cadrul unei anchete asupra unei retele de traficanti care operau în special în nordul Frantei, pentru a transporta migranti spre Marea

- In urma unei anchete asupra unei rețele de traficanți de ființe umane, au fost arestate 17 persoane in Romania, Marea Britanie și Franța, a anunțat luni poliția franceza intr-un comunicat.

- Peste 80.000 de euro, telefoane mobile, detectoare de metale, autoturisme și arme au fost ridicate miercuri, 12 iunie, in urma a 18 percheziții efectuate simultan de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din județele Cluj și Alba, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Perchezițiile…