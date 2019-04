Traficanţi de droguri, tombolă cu premii pentru clienţi Duminica, traficantii de droguri dintr-un cartier al orasului au difuzat un videoclip pe reteaua de socializare Snapchat pentru a-l anunta pe castigatorului unei console de jocuri - marele premiu al tombolei la care au putut participa toti cumparatorii de canabis. In inregistrarea filmata putea fi vazut un barbat purtand manusi si o masca de clovn, anuntand numarul castigator al tombolei deschisa zilele trecute tuturor clientilor retelei de traficanti. Aceasta initiativa de marketing "nu este o premiera", potrivit Parchetului din Grenoble, care remarca "recrutarea" cu regularitate a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

