- Cei trei indivizi care au fost prinsi cu droguri au fost bagati in arest pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc - canabis si operatiuni fara drept cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive - produse etnobotanice. Capul retelei de droguri este considerat a fi Mujadin…

- Un nou sat se va forma in Romania. Case, magazine, sali de spectacole, parcuri, construite de la zero. Toți cei care vor locui aici vor avea un lucru in comun: au fost diagnosticați cu boala Alzheimer. „Satul Alzheimer” va fi fi infiintat la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi cu fonduri europene.

- Ancheta continua in cazul mortii care a ingrozit un cartier intreg • Desi sunt luate in calcul doua variante, niciuna nu este pana acum extrem de palpabila • Anchetatorii vorbesc despre o crima urmata de sinucidere sau despre un dublu asasinat • Se cauta inca probe pentru a se afla adevarul • Pana in…

- Individul de 34 de ani a fost prins de polițiștii timișoreni la ore bune dupa ce a comis crima. Era in Gara de Nord de unde voia sa ia trenul spre Iași, in momentul in care a fost prins de oamenii legii. Dupa cateva ore de audieri, procurorii de la Parchetul de pe Langa Tribunalul Timiș au…

- Mihai Pleșu va fi cercetat sub control judiciar in ancheta in care este acuzat de trafic de droguri, masura fiind dispusa pentru 60 de zile. Judecatorii au respins masura arestului preventiv pentru toate cele opt persoane din dosar, relateaza Digi24.ro. Șase suspecți insa au fost plasați in arest la…

- Marfa pleca din Bucuresti, catre cluburi cu muzica techno din capitala Moldovei. Mihai Plesu a fost trimis la Iasi, pentru audieri. Anchetatorii iau in calcul sa sesizeze Protecția Copilului, pentru ca Mihai Pleșu și concubina prezentau semne ale consumului de droguri, in condițiile in care au un…

- Anchetatorii se confrunta cu un caz ciudat. O fata de aproximativ 25 de ani este de negasit dupa ce ar fi sarit dintr-un tren de pe ruta Iasi - Vaslui. Tanara calatorea impreuna cu iubitul ei. La un moment dat, ei au inceput sa se certe. Fata, extrem de suparata, a iesit din compartiment si s-a dus…

- Un numar de 11 persoane au fost retinute pentru 24 ore si, ulterior, arestate preventiv, in urma a 13 percheziții domiciliare efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bacau si Neamt și de procurorii DIICOT, cu sprijinul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.