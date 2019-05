Traficanți de droguri, prinși în flagrant. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor din Timiș și Arad Trei persoane au fost reținute de DIICOT, fiind suspectate ca „in mod repetat și in baza aceleiași rezoluții infracționale au achiziționat cantitați importante de droguri de mare risc, pe care le-au comercializat pe piața ilicita din municipiul Arad și pe raza județului Timiș, obținand astfel importante beneficii materiale”. „In urma organizarii unor acțiuni de prindere […] Articolul Traficanți de droguri, prinși in flagrant. Ce au gasit polițiștii in urma perchezițiilor din Timiș și Arad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

