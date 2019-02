Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10 kilograme de cocaina si ecstasy au fost confiscate de politistii antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT, in urma unei operatiuni internationale pentru destructurarea unei grupari infractionale...

- 11 kilograme de droguri de mare risc confiscate si cinci arestati - este rezultatul unei operatiuni internationale in care politistii romani antidrog au colaborat cu autoritatile germane pentru destructurarea unei grupari infractionale ce distribuia droguri, in special in cluburile de noapte din Capitala.

- Politistii romani antidrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in colaborare cu autoritatile germane, au confiscat 11 kilograme de droguri de mare risc, au arestat 5 persoane si au indisponibilizat 800 de euro si doua autoturisme. Astfel, politistii au destructurat o grupare infractionala ce…

- Peste 30 de kilograme de droguri, bani falsi si echipamente IT au fost confiscate, in ultimele doua saptamani; 43 de persoane au fost retinute sau arestate si patru au fost plasate sub control judiciar, potrivit unui comunicat al IGPR, conform Agerpres."Pe parcursul ultimelor doua saptamani,…

- Politia Romana informeaza ca politistii de ordine publica din Gorj au descoperit, vineri, in timpul unei actiuni "Scutul Padurii", patru kilograme de trufe albe si negre. Actiunea a avut loc la Pestisani, fiind identificat un barbat de 23 de ani, din Hunedoara, care ar fi recoltat 3,822 de kilograme…

- Polițiștii clujeni și procurorii DIICOT au efectuat, marți, o serie de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc”Ieri, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat…