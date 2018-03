Traficant de droguri din Țăndărei, judecat în lipsă la Slobozia Un tanar din Țandarei, urmarit penal pentru «trafic de droguri», este cautat de 4 ani de autoritațile judiciare din Ialomița. In urma cu o saptamana, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism-Biroul Teritorial Slobozia au trimis in judecata cazul, in lipsa inculpatului. S-a sustras anchetei Cercetarea penala a numitului Ionuț Marius Ștefan a debutat in anul 2014, data la care procurorii aveau indicii ca acesta face trafic cu hașiș, importat din Occident. Pana la momentul perchezițiilor domiciliare, suspectul a disparut din Țandarei... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

