- O cultura de cannabis de 137 de plante in diferite stagii de dezvoltare au fost descoperite in satul Paiușeni, intr-un solariu. Descoperirea a fost facuta in urma unor percheziții domiciliare desfașurate la sfarșitul saptamanii trecute, atat in satul Paiușeni, comuna Chisindia, cat și pe raza municipiului…

- Aproximativ 100 de comprimate ecstasy, 50 de doze LSD si peste 5.500 de lei au fost ridicate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Harghita, in urma a doua perchezitii domiciliare efectuate sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.. Un barbat fost arestat preventiv pentru detinere…

- O masina de lux, furata din Italia, a fost confiscata, marți, de politistii din Gorj. Oamenii legii au descoperit autoturismul care figureaza ca sustras din strainatate la un tanar din Rovinari. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru tainuire. „La data de 24 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate Dambovița, cu sprijinul Serviciului de Ordine Publica, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – B.T. Dambovița, au descins la domiciliile unor persoane banuite de operațiuni cu droguri de risc. Patru barbați au fost arestați preventiv. La data de 18 iulie a.c.,…

- Peste 900 de grame de cannabis au fost ridicate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Calarași, in urma a 3 percheziții domiciliare. O persoana a fost reținuta și ulterior arestata preventiv. La data de 19 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere…

- O tanara din Giurgiu este cercetata penal dupa ce mama sa a sunat la 112 si a anuntat ca aceasta ar poseda droguri. O tanara in varsta de 21 de ani din municipiul Giurgiu este cercetata penal dupa ce mama ei a sunat la numarul unic de urgente 112 si a anuntat ca fata detine substante suspecte a fi…