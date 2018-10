Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, in Capitala, pe Splaiul Unirii, avand in vedere desfasurarea concursului de ciclism "Bucuresti MTB Race". Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier intre orele 07,00 - 18,00, pe Splaiul…

- Doua tramvaie au intrat in coliziune, miercuri, in Capitala, la intersectia dintre Calea 13 Septembrie si Soseaua Progresului, traficul fiind restrictionat in zona, informeaza ISU Bucuresti. Potrivit sursei citate, o femeie de 60 de ani a avut nevoie de prim ajutor, acuzand o lovitura la nivelul capului.…

- Maratonul International Bucuresti se desfasoara sambata si duminica, astfel ca traficul pe mai multe artere din centrul Capitalei va fi restrictionat, in anumite intervale orare. Politistii rutieri recomanda soferilor sa aleaga rute ocolitoare si anunta ca si mijloacele de transport in comun de pe…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata pe mai multe artere din Capitala, avand in vedere organizarea evenimentului cultural sportiv The Color Run Night. Potrivit Brigazii Rutiere, traficul va fi restrictionat intre orele 17.00 - 22.30, pe traseul Bd. Mircea Voda - Bd. Unirii - Piata Alba Iulia…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata, de la ora 23,30, pana duminica, la aceeasi ora, in zona Parcului Regele Mihai I, unde se va desfasura evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani", constand intr-un concert si o expozitie auto. Potrivit…