Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Brigazii rutiere, motociclistii se vor aduna intre orele 14,00 si 14,30 in parcarea din fata Garii Baneasa - Fantana Miorita, dupa care se vor deplasa pe traseul: Sos. Bucuresti - Ploiesti - Piata Presei Libere (pe deasupra pasajului) - Sos. Kiseleff - Arcul de Triumf - Sos. Kiseleff - Piata…

- Cei 50 de militari ai Garzii de Onoare a Jandarmeriei Romane au participat, miercuri seara, la o ceremonie de retragere cu torte desfasurata in centrul Bucurestiului, cu prilejul celebrarii a 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Acompaniati de…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut sambata dupa-amiaza pe DN7, in zona Balomiru de Camp, langa Sibot. Din primele date, o singura masina a fost implicata in evenimentul rutier. Traficul rutier este restrictionat temporar. Revenim cu amanunte. foto: arhiva Citește ACCIDENT…

- Trafic restrictionat maine in zona Pietei Victoriei Traficul rutier va fi restrictionat miercuri în zona Pietei Victoriei din Capitala, având în vedere desfasurarea unui protest organizat de Federatia Operatorilor Români de Transport (FORT), între orele 6,30 - 15,00.…

- Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Garda de Coasta, autoritatile de frontiera bulgare au informat Politia de Frontiera Romana, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu-Ruse, despre faptul ca Directia Generala „Politia Nationala" – Serviciul Politie Rutiera din cadrul Ministerului Afacerilor Interne…

- Traficul pe Autostrada Soarelui a fost restrictionat in zona localitatii Dor Marunt deoarece se fac manevre pentru tractarea unui autocamion. Politistii spun ca circulatia va reveni la normal in scurt timp.

- In jur de 150.000 de oameni sunt asteptati sa ajunga la Blaj, in centrul greco-catolicismului din Romania, in 2 iunie, cu prilejul vizitei Papei Francisc, care va fi prezent pe Campia Libertatii si, potrivit asteptarilor, in Piata 1848 si in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime”. Programul…

- Traficul rutier si pietonal va fi restrictionat joi seara, intre orele 19,30 - 20,00 pe strada Episcopiei si intre orele 21,30 - 21,45 pe Calea Victoriei, in contextul desfasurarii la Ateneul Roman si la Palatul Regal a ceremoniei oficiale de lansare a presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.…