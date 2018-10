Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restricționat pe DN 2, in localitatea Maracineni din județul Buzau, unde patru mașini s-au ciocnit. Primele informații furnizate de polițiști indica trei persoane ranite, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic anunța ca in judetul Buzau, pe DN2 Buzau – Ramnicu Sarat, in…

- Traficul rutier este blocat pe DN3 Calarasi Lehliu Gara, pe raza localitatii Nucetu, din cauza unui accident rutier grav in care au fost implicate doua autocamioane.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, in urma evenimentului doua persoane au fost ranite grav. ...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasta ora pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident care a avut loc pe DN1, in zona Cotul Donului. Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora este vorba despre coliziunea dintre doua autoturisme. Doua persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Covasna, traficul rutier este blocat pe DN11 Brasov- Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren. De asemenea, in Capitala, traficul…

- Traficul rutier pe DN1 Brasov – Sibiu este oprit pe ambele sensuri in zona localitatii Bradu, judetul Sibiu, unde doua mașini s-au ciocnit. Potrivit primelor date, trei persoane au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera pe DN1 Brasov – Sibiu este intrerupta pe ambele sensuri…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alerat sa intervina la un accident care a avut loc la intrarea in localitatea Rotbav, pe DN13. Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și a acroșat o alta mașina care circula din sens opus. O persoana a…

- Un accident rutier grav a avut loc marți, in jurul orei 19.00, la trecerea de ferata din localitatea Lunca Mureșului. Șoferul unui autoturism nu s-ar fi asigurat in momentul trecerii peste calea ferata, fara bariera, semnalizata corespunzator cu indicatoare, și a fost surprins de acceleratul Budapesta…