Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a facut public, astazi, programul complet dedicat zilei orașului. Potrivit reprezentanților instituției, sunt pregatite o mulțime de concerte in aer liber, un targ național de meșteșuguri, spectacole folclorice și ceremoniale militar-religioase. Totul se va desfașura in perioada 1…

- Anunț important facut de Primaria Timișoara. Reprezentanții instituției au anunțat, astazi, ca a fost finalizata licitația publica deschisa pentru contractul de furnizare de tramvaie noi. Astfel, incepand cu anul 2020, cel puțin 16 tramvaie noi, de mari dimensiuni, vor circula pe strazile Timișoarei.…

- Jazz TM inseamna un mix multicultural de oameni, sentimente și muzica buna. Pentru ediția a șaptea organizatorii au pregatit o incursiune de neuitat in lumea jazz-ului. Incepand cu aceasta ediție festivalul se muta din parcuri, iar acordurile complexe și variate ale muzicii jazz vor rasuna din Piața…

- Primaria Timișoara a facut un anunț important adresat șoferilor din oraș. Reprezentanții instituției informeaza ca, incepand de luni, 1 iulie, zeci de strazi din cartierele Timișoarei vor fi spalate, iar angajații noului operator de salubrizare stradala vor interveni cu maturi. Astfel, șoferii sunt…

- Anunț important pentru membrii comisiilor de votare de la alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție. Primaria Timișoara informeaza ca incepand de marți, 11 iunie, președinții și ceilalți membri ai celo peste 200 de secții de votare deschise in 26 mai iși vor putea primi indemnizațiile.…

- Reprezentanții primariei dau startul, luni, celei de-a șasea ediții a Festivalului Artelor Timișorene, care va cuprinde, printre altele, teatru, dans medieval, concerte, ateliere și expoziții gratuite. In cadrul evenimentului se va desfașura și concursul Bega Music Festival, saptamana trecuta avand…

- Organizatorii din Primaria Timișoara au transmis sambata, in jurul orei 11.30, ca Festivalul Copiilor programat de 1 Iunie in Parcul Copiilor „Ion Creanga” nu va mai avea loc. „Va mulțumim ca ați fost alaturi de noi pentru acest eveniment! Se pare ca ploaia ne cam pune bețe in roate,…