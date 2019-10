Stiri pe aceeasi tema

- Sunt probleme mari cu pasajul IMAIA, de pe strada Polona. Acesta asigura legatura cu Parcul Industrial Freidorf, dar si accesul spre cartierul din zona Fabricii de Zahar si localitatile Utvin sau Sanmihaiu Mare. La pasaj s-au constatat o serie de deficiente structurale, fiind introduse restrictii importante…

- In urma unor verificari realizate la pasajul IMAIA de pe strada Polona, s-au constatat unele defectiuni structurale, fapt pentru care s-a luat decizia realizarii unei expertize tehnice. Pana la realizarea expertizei, pentru siguranta circulatiei, s-a hotarat restrictionarea traficului rutier prin pasaj…

Incepand de sambata, 12 octombrie, cei care folosesc telefonul mobil in timp ce conduc un vehicul risca sa plateasca o amenda mai mare și sa ramana fara permis.

Astazi, la sediul Primariei Timisoara, are loc ceremonia de inmanare a titlului de "Ambasador 2021" oraselor infratite.

Transfer de senzatie in administratia timiseana: Radu Toanca pleaca de la condcuerea SCM Timisoara, club sportiv al Primariei Timisoara, urmand a activa la Dumbravita, in cadrul structurii sportive a primariei locale.

FOTO – Arhiva Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 17 septembrie 2019, a unui medic clujean. Este vorba despre FAUR ALEXANDRU, medic in cadrul Cabinetului de…

Comisia de Circulatie a avizat favorabil masuri de restrictionare a traficului rutier in unele zone in ziua de 3 august 2019, cu prilejul sarbatoririi...

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional...