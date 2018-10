Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, in Capitala, pe Splaiul Unirii, avand in vedere desfasurarea concursului de ciclism "Bucuresti MTB Race". Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier intre orele 07,00 - 18,00, pe Splaiul…

- Doua tramvaie au intrat in coliziune, miercuri, in Capitala, la intersectia dintre Calea 13 Septembrie si Soseaua Progresului, traficul fiind restrictionat in zona, informeaza ISU Bucuresti. Potrivit sursei citate, o femeie de 60 de ani a avut nevoie de prim ajutor, acuzand o lovitura la nivelul capului.…

- Maratonul International Bucuresti se desfasoara sambata si duminica, astfel ca traficul pe mai multe artere din centrul Capitalei va fi restrictionat, in anumite intervale orare. Politistii rutieri recomanda soferilor sa aleaga rute ocolitoare si anunta ca si mijloacele de transport in comun de pe…

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost transportata la spital dupa ce, joi, a fost accidentata de un tir in zona strazii Doamna Ghica din Capitala, iar primele cercetari arata ca aceasta ar fi traversat neregulamentar. Traficul este restricționat in zona, scrie Mediafax. O femeie in varsta de 60 de…

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penalCeremonia militara prilejuita de Ziua…