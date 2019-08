Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist este in stare grava in urma unui accident rutier produs pe DN 17, judetul Suceava.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, pe DN17 Vatra Dornei ndash; Bistrita, in localitatea Poiana Stampei, a avut loc un accident in care au fost…

- Traficul este restrictionat pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre litoral, unde o mașina a luat foc, potrivit Mediafax.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, in localitatea Valu lui Traian, traficul pe sensul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 (E79), la kilometrul 164, pe raza localitatii Pui, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, un vehicul a parasit carosabilul si s-a izbit de un gard de pe marginea drumului.…

- O persoana a decedat, joi, intr-un accident rutier petrecut pe DN 13 Brasov - Sighisoara, in zona localitatii Mureni, traficul rutier fiind oprit temporar pe ambele sensuri, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- O persoana a murit, iar trei sunt incarcerate dupa ce doua mașini si un TIR s-au ciocnit intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN 71, intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita, s-a produs…

- Un motociclist a fost grav ranit în impactul cu o masina duminica la iesirea din localitatea 23 August catre Tuzla, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române, preluat de Agerpres.

- Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, intrerupt la kilometrul 180 din cauza unui accident grav soldat cu un mort și șase raniți, a fost reluat dupa aproape o ora și jumatate, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza mediafax."In judetul Constanta, circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la ora 11:05, pe DN11 traficul este restrictionat pe DN11 Onesti – Brasov pe raza comunei Oituz (judetul Bacau), din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule. Se estimeaza ca in aproximativ 30-45 de…