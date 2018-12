Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este restricționat pe Calea 13 Septembrie din Capitala, dupa ce luni seara a avut loc un accident intre doua mașini, una dintre acestea fiind rasturnata, informeaza Brigada Rutiera, potrivit Mediafax.O persoana este ranita ușor. Un accident rutier s-a produs, luni seara, pe…

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zile din decembrie pe bd. Unirii, intre bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei, inclusiv cele doua bretele adiacente acesteia, ca urmare evenimentelor cultural-artistice din Piata Constitutiei organizate cu ocazia sarbatorilor de iarna. Restrictiile…

- Circulatia este restrictionata, la ora transmiterii stirii, pe Calea Crangasi, dupa ce a avut loc un accident cu patru masini, care nu au pastrat distanta de mers la urcare pe Podul Grant, informeaza Brigada Rutiera, care precizeaza ca o persoana e ranita usor.

- Traficul va fi restricționat in Capitala, incepand de sambata noapte și pana duminica, ora 20:00, din cauza sfințirii Catedralei Mantuirii Neamului, la care sunt așteptați aproximativ 30.000 de oameni, informeaza Brigada Rutiera. Brigada Rutiera informeaza ca duminica traficul va fi restricționat…

- Traficul va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata noapte si pana duminica, ora 20:00, din cauza sfintirii Catedralei Mantuirii Neamului, la care sunt asteptati aproximativ 30.000 de oameni, informeaza Brigada Rutiera.

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, in Capitala, pe Splaiul Unirii, avand in vedere desfasurarea concursului de ciclism "Bucuresti MTB Race", scrie Agerpres. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier intre orele…

- Doua tramvaie au intrat in coliziune, miercuri, in Capitala, la intersectia dintre Calea 13 Septembrie si Soseaua Progresului, traficul fiind restrictionat in zona, informeaza ISU Bucuresti. Potrivit sursei citate, o femeie de 60 de ani a avut nevoie de prim ajutor, acuzand o lovitura la nivelul capului.…

- Traficul rutier va fi restrictionat, in Capitala, in perioada 13-14 octombrie, pe perioada derularii celei de-a 11-a editii a Raiffeisen Bank Maratonul Bucuresti, informeaza luni Bucharest Running Club (BRC). Sambata, 13 octombrie, restrictiile rutiere se vor aplica pe Bulevardul Unirii (ambele sensuri)…