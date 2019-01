Stiri pe aceeasi tema

- ISU Bucuresti - Ilfov recomanda cetatenilor masuri preventive, specifice conditiilor de vant puternic: - pentru persoanele aflate pe strada, se va evita adapostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stalpilor, panourilor publicitare, constructiilor cu elemente de arhitectura ce pot fi…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov au intervenit, joi, pentru indepartarea a patru copaci cazuti pe carosabil si pe doua masini si a unui stalp de electricitate rupt din cauza vantului puternic. Acestia recomanda cetatenilor urmatoarele masuri preventive, specifice…

- DJ 284 este blocat, miercuri dimineata, intre localitatile Ghermanesti si Arsura, din cauza zapezii si a viscolului. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" (ISU) Vaslui au anuntat ca drumarii actioneaza pentru deblocarea arterei, astfel incat sa fie redata circulatiei.…

- Un incendiu a izbucnit, joi dupa-amiaza, in subsolul unui bloc din orasul Covasna, pompierii intervenind pentru lichidarea acestuia. Unsprezece locatari, intre care patru copii, care se aflau in apartamente la momentul respectiv au fost evacuati, fara a exista persoane ranite, informeaza News.ro.Reprezentantii…

- Centrul Infotrafic anunta ca, marti seara, din cauza carosabilului ud si a temperaturilor in scadere, exista riscul aparitiei poleiului pe Autostrada Bucuresti – Pitesti. In plus, in urma interventiei utilajelor de deszapezire, pe carosabil au aparut mai multe gropi.citește și: S-a stabilit…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, la fata locului au intervenit doua autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si o ambulanta SMURD, scrie agerpres.ro. Citeste si Incendiu intr-un apartament din Rovinari. Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat…