Trafic restrictionat pe A1: Doua masini au luat foc la o distanta de 300 de metri una fata de cealalta

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat, vineri dimineata, pe autostrada A1, in zona localitatii Saliste, sensul de mers Sebes-Sibiu, dupa ce o autoutilitara incarcata cu materiale textile si un autoturism au luat foc, la o distanta de 300 de metri una fata de cealalta.

- Cathay Pacific le-a oferit un moment amuzant pasagerilor de pe aeroportul din Hong Kong, cand pe pista a aparut un avion pe care numele companiei era scris gresit. Astfel, pe un Boeing 777-367 scria "Cathay Paciic", in loc de "Cathay Pacific". Echipa de comunicare a companiei s-a…

- Pilotii companiei aeriene Ryanair vor organiza, miercuri, o greva de 24 de ore, care va afecta toate zborurile planificate, pentru a protesta fata de conditiile rele de munca si fata de salariile prea mici, au transmis reprezentantii Uniunii Pilotilor Germani. Greva va incepe miercuri, la…

- Datele a peste 380.000 de clienti ai companiei aeriene British Airways care au facut rezervari online si au platit cu cardul in ultimele saptamani au fost furate, au transmis reprezentantii companiei. Bresa de securitate a afectat clientii care au facut rezervari online in perioada 21 august-5…

- Reprezentantii constructorului italian Astaldi au anuntat joi, in cadrul unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca firma este pregatita sa investeasca minimum 400 milioane euro anul viitor, in Romania, informeaza ministerul de resort, pe pagina de Facebook. Lucian Sova si…

- Un membru al Congresului SUA, reprezentant republican al statului California, si sotia sa au fost inculpati marti de un juriu federal, care i-a acuzat ca au deturnat 250.000 de dolari din fondurile de campanie electorala. Duncan si Margaret Hunter sunt acuzati ca au delapidat bani timp de…

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat…

- Dintre companiile care s-au inscris in cursa pentru a transforma turismul spatial in realitate, Blue Origin, fondata de Jeff Bezos, pare cel mai aproape de acest deziderat. Cel mai bogat om din lume intentioneaza sa lanseze primul vehicul spatial cu pasageri la bord in 2019. Conform unor surse…