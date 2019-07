Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera anunta mai multe restrictii de circulatie in zona centrala a Capitalei, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene" (sambata) si desfasurarii festivalului "Rock The City'' - concert Bon Jovi si The Cure (duminica si luni). *** Astfel, duminica…

- Traficul rutier va fi restrictionat gradual, vineri, in centrul Capitalei, in contextul in care la sediul Ambasadei Frantei va avea loc receptia oficiala de 14 iulie - Ziua Nationala a Republicii Franceze. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Brigada Rutiera, pentru buna desfasurare a evenimentului…

- Potrivit Brigazii Rutiere, manifestarea se va desfasura intre orele 14.00 si 20.30. Astfel, intre orele 14.00-17.30 va avea loc pregatirea autovehiculelor pentru parada, in parcarea de deasupra Pasajului Victoriei (parcarea TNT), iar participantii sunt asteptati sa se adune, intre orele 17.00-18.00,…

- Traficul rutier a fost restricționat pe bulevardul Regina Elisabeta, intre Calea Victoriei și strada Academiei, ambele sensuri de circulație informeaza Brigada Rutiera, potrivit Mediafax. De asemenea, circulația a fost oprita și pe strada Știrbei Voda intre strada Popa Tatu si Calea Victoriei.…

- Traficul va fi restrictionat vineri si sambata, in Capitala, cand vor avea loc parada "Bucharest Pride", "Marsul Normalitatii", precum si Gala Premiilor, organizata de Marea Loja Nationala din Romania, potrivit Agerpres. "In ziua de 22 iunie, intre orele 14,00-20,30, se va desfasura adunarea…

- Traficul rutier va fi restrictionat, duminica, in nordul Capitalei pentru desfasurarea maratonului de ciclism cross country "Prima evadare", anunța Brigada Rutiera a Capitalei.Duminica, are loc maratonul de ciclism cross country “Prima evadare”, intre orele 10.00 - 15.00, pe traseul: Aleea…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca traficul va fi restrictionat sambata si duminica in zonele Piata Unirii si Parcul Herastrau-Arcul de Trimf, pentru organizarea a doua evenimente: Simfonia Apei si crosul veteranilor, organizat de Ministerul Apararii.

- Traficul rutier va fi restricționat pe bulevardul Unirii, intre bd. Dimitrie Cantemir și Splaiul Independenței (zona fantani), in zilele de 4 și 5 mai, intre orele 20.30-22.30. In acest interval de timp, se va desfașura evenimentul cultural “Simfonia Apei”. Rute ocolitoare: Spl. Independenței – Piața…