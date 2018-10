Timp de trei saptamani traficul va fi restricționat pe DN 1, in județul Brașov, la ieșire din Șercaia spre Fagaraș, anunța reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov. In prezent se lucreaza la inlocuirea rosturilor de dilatație pe porțiunea de pe podul de peste paraul Șercaia, astfel traficul este restricționat pe sensul Fagaraș – Brașov, fiind afectat traficul rutier pe un fir. Lucrarile de inlocuire a rosturilor vor dura trei saptamani, timp in care circulația se va desfașura alternativ pe un singur sens și va fi dirijata cu ajutorul unui semafor instalat temporar.…