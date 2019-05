Trafic restricționat în Capitală sâmbătă și duminică pentru Simfonia Apei și crosul veteranilor Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca traficul va fi restricționat sâmbata și duminica în zonele Piața Unirii și Parcul Herastrau-Arcul de Trimf, pentru organizarea a doua evenimente: Simfonia Apei și crosul veteranilor, organizat de Ministerul Apararii.



&"În zilele de 4-5 mai, între orele 20.30-22.30, se va desfașura evenimentul cultural “Simfonia Apei&" în Piața Unirii – Fântâni Unirii. Astfel, în zilele menționate se va restricționa traficul rutier pe Bd. Unirii, segmentul cuprins între Bd. Dimitrie Cantemir și Splaiul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

