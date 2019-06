Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din București au parte de cele mai aglomerate dimineți in trafic, la nivel mondial. O arata un studiu realizat de compania TomTom pentru anul 2018. Pentru fiecare jumatate de ora petrecuta in trafic in orele de varf ale diminetilor lucratoare (luni-vineri), soferii din Capitala mai pierd inca…

- Societatea de Transport Bucuresti anunta ca, vineri, va devia 18 trasee si va suplimenta 9 linii care fac legatura intre centrul Capitalei si aeroport sau Gara de Nord, cu ocazia sosirii Papei Francisc.

- Soferii din Capitala petrec in trafic noua zile in plus, pe an, in comparatie cu cei dintr-un oras mai mic sau nu atat de sufocat de aglomeratie. Un studiu recent arata ca Bucurestiul e al cincilea cel mai aglomerat oras de pe glob, in timp ce in Europa, conduce detasat.

- Brigada rutiera a Capitalei face victime inclusiv printre politisti. Doi ofiteri - un chestor, nimeni altul decât seful Directiei Cazier Judiciar, si un comisar sef - au fost prinsi bauti la volan, în timpul unor controale de rutina. Alcoolemie de dosar penal pentru comisarul…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca traficul va fi restricționat sambata și duminica in zonele Piața Unirii și Parcul Herastrau-Arcul de Triumf, pentru organizarea a doua evenimente: Simfonia Apei și crosul veteranilor, organizat de Ministerul Apararii, potrivit Mediafax.„In zilele de 04-05…

- Traficul rutier se va restrictiona in noaptea de marti spre miercuri, in intervalul orar 23,00 - 03,00, in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Piata Universitatii spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, pentru realizarea unor lucrari de intretinere, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei. Soferii…

- Traficul pe Autostrada A1 Sibiu – Deva este restrictionat, pana marti seara, pe prima banda si pe cea de urgenta a sensului catre Sibiu, intrucat se fac lucrari pentru amenajarea unui spatiu de servicii. Restrictii sunt, marti, si pe A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul spre Capitala.…

- O tanara de 19 ani a murit, aseara, decedat dupa ce masina in care se afla a intrat in coliziune cu un alt autovehicul pe Str. Televiziunii, informeaza vineri Brigada Rutiera a Capitalei. "In jurul orei 22,30, conducatorul unui autoturism care se deplasa dinspre Str. Margelelor catre Str. Drumul Ciorogarla,…