- Poliția rutiera prin Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare informeaza conducatorii auto despre faptul ca duminica, 12 mai a.c., in intervalul orar 09.00 – 17.00, traficul greu, insemnand autovehiculele a caror masa totala depașește 3 500 de kg care vor avea direcția de deplasare Satu Mare – Sighetu…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM in scopul integrarii acestora…

- Inspectorii DSV, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Județean și Poliția de Frontiera Romana, a continuat programul de verificare in traficul rutier și in aceasta saptamana. In urma controalelor efectuate in trafic, a fost supusa sechestrului cantitatea de 780 kg produse…

- Nu numai handbalul are o competiție privata la Carei ci și baschetul ceea ce denota interesul crescut pentru sport al careienilor. O noua ediție a Cupei PRIMO la baschet juvenil a avut loc la Carei. Cea de-a III-a ediție s-a desfașurat in perioada 30 -31 martie 2019. Competitia a reunit 16 echipe…

- Dupa modelul si succesul expozitiei de la Baia Mare, Camera de Comert si Industrie Maramures organizeaza pentru prima data la Sighetu Marmatiei expozitia Nunta de la A la Z. Evenimentul va avea loc in perioada 22-24 martie 2019, la Restaurant „Casa Iurca de Calinesti”. In cadrul standurilor vor fi expuse…

- O angajata din cadrul unei agenții bancare de pe raza localitații Logrești, județul Gorj, a observat, in aceasta dimineața, ca persoane necunoscute au patruns in interiorul filialei, prin efracție și prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarma. Femeia a sesizat imediat Poliția. "Din primele…

- Zece persoane, audiate in cursul zilei de marti, au fost retinute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru infractiuni de camata, santaj si prostitutie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Fata de 10 persoane aduse ieri la sediul IPJ Vrancea pentru audieri a fost…

- Presupusul autor al crimei din cartierul Garii din Baia Mare a fost identificat de catre anchetatori. Barbatul, in varsta de 41 de ani, a fost internat la Spitalul municipal Sighetu Marmatiei, in vederea efectuarii expertizei medico-legale psihiatrice.