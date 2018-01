Trafic perturbat în China din cauza zăpezii Mai multe regiuni din China erau afectate de zapada abundenta sambata, ce a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua.



In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai mult de 30 de autostrazi sau a fost limitat numarul de vehicule in circulatie, din cauza zapezii si ghetii.



Cele trei gari din Wuhan, capitala provinciei Hubei, au anulat peste 100 de trenuri.



Cele trei gari din Wuhan, capitala provinciei Hubei, au anulat peste 100 de trenuri.

La ora locala 11:30 a.m., Aeroportul International Wuhan Tianhe avea anulate 95 de zboruri, blocand aproximativ…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Un poștaș chinez de 60 de ani lucreaza in una dintre cele mai dificile zone din țara. Zi de zi, barbatul se cațara pe stanci și urca carari dificile pentru a ajunge la comunitațile izolate și a le livra scrisori și ziare, scrie Xinhua. Poștașul Yang Yinke lucreaza in provincia Shanx din nordul Chinei…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Municipalitatea anunța ca strazile in panta, in special este vorba de Ganea, Timis, Postei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Inalt, Causeni si stradela Uzinelor, pe timp de ninsoare…

- Turneul Campioanelor se muta la Shenzhen din 2019. Ce a spus Simona Halep. Turneul Campioanelor, prestigioasa competitie de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis, se va desfasura, incepand din 2019, pentru o perioada de cel putin zece ani, in orasul Shenzhen din sudul Chinei, a…

- Numarul de utilaje necesare pentru deszapezire in capitala va fi marit. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar, Silvia Radu, care a dispus ca pretorii de sector sa-i contacteze și pe agenții economici externi pentru intervenție, noteaza NOI.md. Totodata, Silvia Radu a transmis o telefonograma…

- Judetul Constanta este sub avertizare de cod galben pana la ora 22.00. In aceasta perioada vor fi ninsori si intensificari ale vantului. Pe A2 se circula cu dificultate din cauza zapezii care a inceput sa se depuna.

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- In comuna Vintileasca, orele de curs au fost suspendate din cauza viscolului si a vremii nefavorabile. Conform datelor furnizate de autoritatile locale, viscolul este foarte puternic si s-a decis ca scolile sa fie inchise, in conditiile in care microbuzele nu pot circula. „Bate vantul foarte…

- O pereche de ursi panda gigant va fi trimisa dintr-o baza pentru studiul acestei specii situata in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei catre Finlanda in cadrul unui proiect de cercetare cu o perioada de 15 ani, informeaza miercuri Xinhua. Cei doi panda vor pleca joi dimineata de pe…

- Purtand palarii si esarfe, 2.018 oameni de zapada au putut fi admirati luni un parc tematic din Harbin, capitala provinciei Heilongjiang, din nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Circa 200 de sculptori au lucrat la realizarea oamenilor de zapada, dintre care cel mai impresionant…

- Un accident de circulație soldat cu doua victime a avut loc marți 16 ianuarie a.c., la ora 11.40, pe DN 1F, la km.77+800 metri. Un barbat de 59 de ani, din Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Cluj-Napoca – Zalau, intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile…

- Decizia a fost luata pentru a asigura circulatia rutiera in conditii de siguranta pentru participantii la trafic. Compania de drumuri recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa adapteze viteza la conditiile de trafic, mai ales pe sectoarele de drum cu carosabil umed. De asemenea,…

- Wang Fuman este copilul care a reușit sa „topeasca” intreaga lume cu povestea lui emoționanta. Zi de zi, baiatul merge cinci kilometri pe jos pentru a ajunge la școala, iar asta indiferent de condițiile meteorologice. Baiatul care locuiește intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Chinei vrea sa invețe,…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dimineata, in zona localitatii Buftea, fiind implicate trei masini. Trei persoane au fost ranite usor, doua dintre ele fiind transportate la spital, potrivit IPJ Ilfov.

- Un zid imens de gheata care se intinde pe mai bine de doisprezece kilometri s-a format pe Lacul Chanka (Khanka), o intindere de apa situata la granita dintre China si Rusia, relateaza marti Xinhua. Avand o inaltime de circa douazeci de metri, zidul din provincia Heilongjiang situata in…

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- China intentioneaza sa construiasca un parc tehnologic de 13,8 miliarde de yuani (2,1 miliarde de dolari) dedicat dezvoltarii inteligentei artificiale, scrie CNBC, citand agentia de stiri chineza Xinhua. Campusul va fi ridicat in decurs de cinci ani si se va situa in districtul Mentougou din vestul…

- In orasul Shijiazhuang din China a fost inaugurat un pod suspendat din sticla care este situat la o inaltime de 218 metri si are o lungime de 488 de metri. Podul a fost deschis publicului duminica in judetul Pingshan din provincia Hebei din nordul tarii si atrage deja mii de vizitatori, informeaza Xinhua.…

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…

- Circulatie rutiera blocata din cauza zapezii Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. În unele zone din tara, ninsoarea abundenta a provocat blocarea circulatiei rutiere. Catalin Bocai, comisar-sef Centrul InfoTrafic: La aceasta ora, circulatia rutiera este întrerupta în judetul…

- Doi pui de leopard al zapezilor raniți se recupereaza dupa ce au fost salvați in Regiunea Autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, informeaza sambata Xinhua. Felinele, care aparțin unei specii inclusa pe lista speciilor protejate din China, vor fi eliberate când vor fi capabile…

- Unul dintre cei mai mari retaileri online din China, JD.com, planuieste sa isi creasca cota de piata in mediul rural prin construirea a 185 de aeroporturi pentru drone in sud-vestul Chinei, potrivit Business Insider. Aeroporturile pentru drone par a fi un alt efort derulat de companiile…

- Intr-o premiera mondiala, paleontologii au descoperit in China sute de oua fosilizate de hamipterus tianshanensis, o specie de pterozaur care a trait in nord-vestul Chinei cu mai mult de 100 de milioane de ani in urma, scrie National Geographic .

- UPDATE: Zeci de mașini sunt blocate la aceasta ora, pe Drumul European (DE) 581, din cauza camionului implicat in accidentul rutier, din marginea municipiului Huși. “Noi venim dinspre vama Albița și suntem blocați aici, in zona Valea Grecului, ca s-a spus ca se incearca scoaterea TIR-ului rasturnat…

- Cu cat creste puterea militara a Rusiei si a Chinei, cu a atat riscul izbucnirii unui razboi este mai mare. Concluzia se regaseste intr-un raport NATO, in care au fost analizate pericolele globale pentru activitatea Alianței Nord Atlantice pana in 2035.

- Cu scopul de a transforma China intr-o civilizație ecologica, autoritațile se straduiesc sa restaureze padurile, care vor acoperi aproximativ un sfert din țara, pina in 2020. Aceste acțiuni au luat amploare. Astfel, pina in prezent au fost plantate circa 13 milioane de hectare de terenuri forestiere,…

- Milioane de cadre de rang inalt \\\'din toate regiunile si departamentele de pe intreg teritoriul Chinei\\\' vor avea obligatia sa citeasca si sa studieze noua carte a lui Xi Jinping ce contine gandirea politica si discursurile presedintelui chinez, informeaza joi agentiile Xinhua si EFE.

- Noi inregistrari lansate de grupul pentru drepturile animalelor PETA arata ca magariile din fermele chinezești sunt loviți in cap cu un ciocan. Medicamentul pentru care sunt omorați se numește "ejiao" și este facut din piele de magar. Ejiao a devenit din ce in ce mai popular printre oamenii…

- Cantareata americana Katy Perry (33 de ani) a primit interdictie pe termen nedeterminat din partea Chinei din cauza unei tinute controversate pe care a purtat-o in timpul unui concert sustinut in urma cu doi ani in Taipei.

- Incidentul socant a avut loc in China unde un barbat a mers la doctor din cauza unor dureri. Doctorii au descoperit in abdomenul omului in varsta de 40 de ani, o anghila astiatica. Barbatul a refuzat sa le spuna medicilor cum a ajuns anghila in corpul lui.

- Intorsatura de situatie in cazul tinerei de 14 ani, manechin de succes in Rusia, care a murit in timpul unui contract de trei luni in China. Initial s-a crezut ca adolescenta, Vlada Dzyuba, ar fi murit din cauza epuizarii, dar autopsia a scos la iveala un detaliu inspaimantator. Tanara, care partipa…

- Seful Departamentului International al Partidului Comunist din China, Song Tao, se va afla vineri in Coreea de Nord ca trimis special al presedintelui Xi Jinping, a informat miercuri agentia Xinhua, citata de EFE, care noteaza ca de mai bine de un an nu au existat vizite ale unor inalti oficiali…

- Din ce în ce mai multe țari urmeaza procedeele Rusiei și Chinei în ceea ce privește manipularea utilizatorilor rețelelor sociale și urmarirea opozanților pe Internet, semnaleaza un raport publicat marți de organizația Freedom House, relateaza AFP citata de Agerpres. Raportul avertizeaza…

- Majorarile de preturi se vor vedea in decembrie si in ianuarie, dupa ce va fi epuizat stocul actual. Pe langa deprecierea leului, scumpirile vor fi determinate si de legislatia privind protectia mediului din China, a spus Iulian Stanciu, directorul general al eMAG, in cadrul unei conferinte de presa.

- Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul vizitei în Coreea de Sud, ca vremea scuzelor a trecut șica a venit vremea forței în relația cu Coreea de Nord. „Nu ne subestimati, nu ne puneti la încercare”, a fost mesajul transmis de presedintele…

- Comisia Nationala de Prognoza a imbunatatit la sfarsitul sapta­manii trecute proiectia de crestere economica pentru 2017 de la 5,6% la 6,1%, ceea ce face ca intr-un singur an acest indicator sa sufere o corectie pozitiva de aproape 2 puncte procentuale. Comisia prognoza in octombrie 2016…

- O noua lege din China prevede ca lipsa de respect fața de imnul național poate fi pedepsita cu pana la trei ani de inchisoare, a anunțat sambata Xinhua, relateaza AFP și DPA, citate de Agerpres. Legea a fost adoptata sambata ...

- O noua lege din China prevede ca lipsa de respect fața de imnul național poate fi pedepsita cu pana la trei ani de inchisoare, a anunțat sambata Xinhua, relateaza AFP și DPA. Legea a fost adoptata sâmbata de Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului, potrivit DPA.…

- Declaratiile lui Trump au loc inaintea inceperii, vineri, a primei sale vizite in Asia in calitate de sef de stat, un turneu lung si delicat, dominat de problema amenintarii nucleare nord-coreene. Acest turneu cuprinde vizite in Japonia, Coreea de Sud si China. 'Japonia este o natiune razboinica si…

- O echipa de arheologi chinezi a dezgropat cele mai mici margele ornamentale, datand din Paleolitic, in regiunea autonoma Ningxia Hui, din nord-vestul Chinei, a informat Xinhua, citata de Agerpres. Margelele, dintr-un material asemanator cojii de ou și cu un diametru de 1,26 milimetri, au fost descoperite…

- Majoritatea nou-nascuților din China sunt in prezent al doilea copil din familia lor, o consecința a renunțarii la politica copilului unic, a anunțat marți presa oficiala, citata de AFP. Între lunile ianuarie și august 2017, în cea mai populata țara din lume au fost…

- ​Nikon va anunta inchiderea unei fabrici de camere foto digitale din China, compana asteptand in acest an o scadere cu 28% a vanzarilor de aparate foto compacte, scrie publicatia japoneza Nikkei. Vanzarile tuturor marilor producatori de camere foto sunt afectate de faptul ca smartphone-urile au camere…

- Este urgie pe DN1. Traficul este blocat intre Sinaia si Predeal din cauza zapezii. Pe Valea Prahovei ninge de cateva ore. Se circula in conditii de iarna. S-a intervenit azi-noapte pentru deszapezire. Din pacate unii soferi au avut de infruntat nu doar vremea ci si evenimentele rutiere. La Bușteni și…

- Circulatia pe Transalpina este inchisa intre Ranca (Gorj) si Obarsia Lotrului (Valcea), din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Printre probleme se numara zapada pe carosabil, vizibilitate redusa si cladiri de pietre.