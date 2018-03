Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit avertizarea cod galben de risc de inundatii pana joi, 15 martie, la ora 18:00. In schimb, a fost redus numarul cursurilor de apa vizate de avertizare, Bistrita, Moldova si Trotusul nemaiflandu-se sub efectul codului galben.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) mentine si marti, 13 martie, codul galben de risc de inundatii emis luni, 12 martie, pentru cursuri de apa din Neamt. INHGA pastreaza acelasi interval de avertizare (13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00), dar langa portiunile raurilor…

- Ilie Taru, liderul judetean al Partidei Romilor, s-a stins din viata dupa o lupta cu boala de mai multe luni de zile. Temperament vulcanic, recunoscut si apreciat in etnia roma, Taru a scris istorie in politica Vasluiului, din 1992 si pana astazi. Uneori contestat de catre colegii sai de partid, alteori…

- CONDOLEANȚE… Ilie Țaru (68 de ani), liderul comunitații rrome din județul Vaslui, a decedat in aceasta dimineața, la domiciliul sau de langa piața Traian. Acesta suferea, de cațiva ani, de o boala incurabila (neoplasm pulmonar). In ultimele șapte luni starea sa de sanatate s-a agravat, ceea ce l-a impiedicat…

- Inca doua beizadele promovate in guvernul Viorica Dragnea: fiul liderului PSD din Vaslui este ministru adjunct in aparatul de lucru al vicepremierului pentru “parteneriate strategice”, iar fiul liderului PSD din Neamț este ministru adjunct la ministerul Tineretului și Sanatații. Nimeni nu știe ce…

- Astfel, Tudor Buzatu a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD e condus de tatal Dumitru Buzatu. Remus Munteanu, fiul lui Ioan Munteanu, a fost numitr secretar…

- Sunt indivizi care se ascund in dosul anonimatului retelelor de comunicare si, dupa parerea mea, si cativa «antrenori» din institutiile de represiune caracteristice statului capitalist". Ati citit bine. "Institutii de represiune caracteristice statului capitalist." El este Dumitru, fost profesor de…

- Recomandam in continuare prudența participanților la trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și, inainte de toate, sa nu plece in calatorii fara echiparea corespunzatoare a autovehiculelor și informarea cu privire la starea carosabilului. DRDP Iași sta la dispoziția participanților la trafic…

- Cea de-a treia ediție a Trofeului “Deliciosul de Vaslui” la șah s-a bucurat de un mare succes. Peste 100 de șahiști din țara și din R. Moldova au concurat la cele doua turnee. La Open A, unde au fost peste 60 de participanți, cel mai bun a fost basarabeanul Victor Romcovici. Caștigatorii au fost recompensați…

- Intr-o postare pe propriul site, http://www.stelian-tanase.ro/, scriitorul a avut doar cuvinte magulitoare la adresa municipiului Oradea. In cele ce urmeaza redam, integral, impresiile lui Stelian Tanase, intitulate: „Oradea intr-o zi rece de februarie” „Ieri am ajuns la aeroportul…

- Mai multe comunitați din județul Vaslui au inceput sa reinvie, acolo unde era computerelor și a smartphone-urilor inca nu s-a ”instalat” pe deplin, tradiționalele șezatori din Moldova. Este locul in care o parte dintre localnici, majoritatea trecuți de prima tinerețe, se intalnesc periodic pentru a…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, miercuri, o serie de controale în trafic, în cartierele Gruia și Grigorescu.”La data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca – Sectia 5 Politie, în colaborare cu Politia Locala, au…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- ANM a emis pentru aceasta dimineața o atenționare Cod galben de ninsori abundente, viscol și depuneri de strat consistent de zapada. Atenționarea este valabila incepand cu ora 11:00 și este valabila pana maine, 15 februarie 2018, la aceeași ora. Pe acest fond, drumarii anunța ca sunt pregatiți sa intervina…

- Doi tineri au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in urma unor perchezitii in orasul Vaslui, politistii ridicand aproximativ 50 de grame de droguri de la acestia. Citeste si: Cristoiu, critici FURIBUNDE dupa clasarea dosarului Alro Slatina: 'Unul dintre…

- Peste 30 de oameni de afaceri din judetul Vaslui au stat blocati, ieri, in vama de la Leuseni, dupa ce autocarul cu care se deplasau la “Fabricat in Moldova” a fost blocat de vamesii moldoveni. Motivul? Oficialitatile vamale din R. Moldova au anuntat ca, incepand de ieri, s-a schimbat regimul de trecere…

- Mai multe curse înregistreaza întârzieri atât la plecari, cât și la sosiri, transmite stirilocale.md Cursa Chișinau-Verona, care urma sa decoleze la ora 09:30, a fost amânata pentru ora 12:55. Și cursa Chișinau-Milano de la ora 13:15 se reține, dar…

- Agentul de la Politia Locala din Arad, care s-a urcat baut la volan si a produs unA accident in care au fost avariate sapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, inainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus colegilor de la Politia Rutiera ca a baut doar o bere si ca,…

- SALARII DODOLOATE BOIERI LA STAT… Incepand cu 1 ianuarie 2018 salariile de baza aferente functiilor publice si contractuale din primaria Vaslui si institutiile din subordine, inclusiv Politia Locala, se majoreaza cu 20% fata de luna decembrie 2017. Masura ar trebui, spune conducerea primariei, sa acopere…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritațile locale, județene și centrale vor face ca toate unitațile școlare din Romania sa aiba condiții decente pentru educația elevilor…

- Un sofer din capitala a fost intimidat si chiar agresat verbal dupa ce i-a facut observatie unui alt conducator care a creat mai multe situatii de accident. Pentru a-i da o lectie si pentru a-l speria pe primul, ultimul l-a tras pe dreapta si l-a avertizat ca ar fi seful adjunct al politiei rutiere…

- Miercuri, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. CFR Calatori a anuntat marti ca in data de 24 ianuarie, pe ruta Bucuresti-Iasi, va circula un tren denumit simbolic Trenul Unirii.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- SEMNARE… Alexandru Barbarosie, presedintele raionului Anenii Noi, din R. Moldova, a fost prezent, ieri, la Consiliul Judetean, pentru a semna contractul de infratire cu judetul Vaslui. Dupa ce mai multe comune din acest raion au semnat protocoale de infratire cu localitati din Vaslui, ieri a venit randul…

- DRAMATIC… Ilie Taru, liderul romilor din Vaslui si din toata Moldova, asa cum s-a intitulat in mai multe randuri, care este de multe mandate si consilier judetean PSD, este intr-o stare foarte grava de sanatate. Toti cei apropiati se roaga, intr-una, pentru un miracol. Ieri, presedintele Consiliului…

- Organizatorul unui grup infractional care se ocupa cu vanzarea drogurilor a fost retinut. Potrivit Directiei Antidrog al Inspectoratului National de Investigatii, este vorba despre un sportiv de 29 de ani.

- O politista de la Politia Locala din Ploiesti a fost acrosata cu masina de un sofer oprit in trafic. Barbatul a refuzat sa coopereze cu oamenii legii si a demarat in viteza. A fost prins in trafic de politistii de la Sectia 3 din Ploiesti.

- NEWS ALERT Clujul ramane sub cod galben de vant si ninsori. Unde este cod portocaliu Meteorologii au emis cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru mai multe judete din tara, pana joi seara. Cod galben Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 - 18 ianuarie, ora 22. Fenomene…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua serie de avertismente de ninsori și vreme rea, ce afecteaza o mare parte din țara.Astfel, se anunța COD GALBEN, valabil în perioada 17 ianuarie, ora 14.00 – 18 ianuarie, ora 22.00.În intervalul menționat în zona de…

- COD GALBEN In intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 vor fi precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori, intensificari ale vantului. In zona de munte va ninge insemnat cantitativ și se va depune strat consistent de zapada. In dupa-amiaza zilei de miercuri…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- Trafic intensiv in punctele de trecere comune Palanca-Maiaki-Udobnoe și Criva-Mamaliga. In ambele ptf-uri s-a majorat fluxul de calatori și mijloace de transport pe sensul de ieșire din R.Moldova.

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca spera ca premierul va ramane in funcție. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru", a spus Dragnea, care era insoțit de vicepremierul Paul Stanescu intr-o vizita la Bacau. Președintele PSD se afla intr-un turneu de cateva zile in Moldova,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat ,joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.…

- Pe de alta parte, Marian Oprisan si Liviu Dragnea au fost mereu adversari, prin urmare era de asteptat ca cei doi sa nu ajunga la o solutie. Presedintele PSD a pornit, inca de ieri, in turneu electoral in zona Moldovei. Seful social-democratilor a facut deja prima oprire in Vrancea, iar astazi participa…

- Lipsita fiind pe teritoriul R. Moldova de tot ce inseamna efigii si edificii istorice, care sa ateste o fireasca continuitate a Moldovei, o cohorta de socialisti s-a gandit sa treaca Prutul. Pretextul: o batalie a lui stefan cel Mare dusa la Vaslui in 1475 sau cel putin asa incearca sa sugereze pe pagina…

- Un trotuar din CUG, din vecinatatea unui santier, s-a surpat. Mai multi inspectori, de la diverse institutii, au mers ieri pentru a face verificari. O concluzie a fost formulata chiar de dezvoltator: sunt scurgeri de apa care au afectat stabilitatea terenului. Acesta da asigurari ca situatia este monitorizata…

- Puțin inainte de Craciun, elevii și cadrelele didactice de la școlile din satul Fastaci, comuna Cozmești, au avut un motiv de bucurie: au primit mobilier nou. “Printr-o acțiune caritabila organizata de parintele Constantin Mogoș, de la Biserica Domneasca «Sfantul Ioan Botezatorul» din Vaslui, cu sprijinul…

- VRAJELI… In anul centenarului Marii Uniri, la Prut nu e liniste deloc. In timp ce autoritatile din R. Moldova se zbat ca pestele pe uscat si anunta ca vor sa sprijine refacerea vechilor poduri peste raul Prut, distruse de nazisti in timpul celui de-al doilea razboi mondial, la Vaslui conducatorii judetului…

- Avea treaba in zona, asa ca nu s-a sfiit sa isi parcheze masina tocmai langa liniile de tramvai, blocand astfel circulatia vehiculelor RATT si obligand calatorii sa astepte deblocarea drumului. Este ispava unui barbat din Gorj, care s-a ales cu o amenda usturatoare de la Politia Locala din Timisoara.…

- Aproape un milion de persoane au iesit din tara in ultimele zile ale lui 2017 Peste 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, fiind inregistrata o crestere cu 15% fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala. "În perioada…

- ZARVA… Scandal mare la Rebricea! Acolo, asta-noapte, doi tineri, in varsta de 23, respectiv 26 de ani, ambii beți turta, au incasat o bataie strașnica, ajungand in spital, unul la Iași, iar altul la Vaslui. Totul ar fi pornit de la faptul ca aceștia au ieșit in drum și s-au așezat in fața unei mașini,…

- Evenimentul este organizat la Prut in ultima zi din anul 2017 si prima zi din 2018, care va avea loc in localitatea Falciu din judetul Vaslui, Romania. Mii de oameni sunt asteptati sa marcheze intrarea in Anul Centenarului Marii Uniri prin intinderea unui steag de 100 de metri peste Prut.

- GRAV… In urma cu puțin timp, in municipiul Vaslui, pe “varianta”, in apropiere de “Interex”, o mașina in care se aflau trei persoane a luat foc! Numai norocul a facut ca șoferul și ceilalți doi pasageri (sora și o persoana in varsta) sa vada la timp flacarile care ieșeau de sub capota incinsa și sa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei. Acestea sunt valabile in judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Cluj, Vrancea, Galati,…

- Politia Rutiera din Galati a decis sa se alature in calitate de partener al Campaniei ”In ajutor de Craciun” initiata de Grupul Soferilor din Galati, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Politistii rutieri au achizitionat 100 de autocolante si au donat bani, alaturandu-se astfel celorlalti galateni care…

- Televiziunea Romana va transmite in direct, sambata, 16 decembrie 2017, pe toate posturile sale – TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR International si TVR Moldova – funeraliile Majestatii Sale Defuncte Regele Mihai. Pentru funeraliile Regelui Mihai I, Televiziunea Romana este producator exclusiv, asigurand…

- In prezent, circulatia feroviara este inchisa pe ambele fire pentru a permite reprezentantilor institutiilor autorizate sa intervina la fata locului. Din primele informatii primite de la locul accidentului pasagerii din autoturism sunt grav raniti. Reprezentantii CFR mentioneaza ca starea…