- Amenințare cu bomba la ANAF! Autoritațile din Botoșani au fost alertate luni dimineața de o persoana, care a sunat la 112, anunțand existența unei bombe in sediul Administației Județene a Finanțelor Publice, informeaza Antena3.Personalul a fost evacuat, iar accesul in zona este restricționat.…

- Serviciul Roman de Informatii, Politia si Jandarmeria au derulat, joi, la Alba Iulia, o operatiune de cautare a unor presupusi teroristi care ar fi amplasat o bomba in apropierea cladirii in care functioneaza Curtea de Apel, Institutia Prefectului si Consiliul Judetean.

- Brigada Antitero a Serviciului Roman de Informatii si Politia intervin la postul de televiziune Romania TV in urma unei amenintari cu bomba, precizeaza SRI.Potrivit sursei citate, vineri seara a fost trimis un e mail de amenintare la postul de televiziune amintit in care se scria: Veti sari in aer.…

- (UPDATE 21:27) A fost identificat autorul care a trimis un mesaj de amenințare postului de televiziune Romania TV potrivit caruia sediul ar urma sa sara in aer.Romania TV anunța ca a fost identificata persoana care a trimis mail-ul de amenințare postului de televiziune.

- Actualul contract al drepturilor TV pentru Liga 1 se apropie de sfarșit. Odata cu terminarea actualului sezon competițional se va incheia și contractul media in vigoare, cel mai lung și cel mai valoros din istoria fotbalului romanesc: 170,5 milioane de euro pentru 5 ani. Surpriza pe piata…

- Un avion al companiei norvegiene Air Shuttle, care se indrepta catre Nisa si care avea la bord 169 de pasageri, s-a intors pe aeroportul Arlanda din Stockholm dupa ce a primit o amenintare cu bomba, a informat joi compania, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- S-a dovedit inca odata, daca era cazul, ca transferul contribuabililor mijlocii de la judete la directiile regionale a fost un esec total. Doar in judetul Bihor, potrivit datelor furnizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Bihor, mijlociii s-au intors la judet cu arierate…

- Circulatia pe drumul judetean DJ 106T, intre localitatile Ocna Sibiului si Toparcea din judetul Sibiu, a fost reluata, miercuri, in jurul orei 14.00, dupa ce in cursul diminetii a fost inchisa ca urmare a viscolului, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu, potrivit Agerpres. Autoritatile…