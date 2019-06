Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la iesirea din localitatea Vistea de Jos catre Brasov, judetul Brasov, soferul unui autoturism a adormit la volan si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara care circula regulamentar.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, pe DN65 Slatina ndash; Craiova, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autoturisme, un autotren si o autocisterna, traficul a fost oprit total."Precizam ca din rezervorul autocisternei sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17 Bistrita ndash; Cluj Napoca, in zona localitatii Beclean judetul Bistrita Nasaud , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.Potrivit sursei citate, in urma impactului, o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit, in ambele directii, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 100 Drajna, judetul Calarasi , pentru a permite unui echipaj de pompieri sa lichideze un incendiu produs la o autoutilitara,…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa amiaza pe DN 1, Brasov Sibiu, la kilometrul 253 500 m, in zona localitatii Vistea, judetul Brasov. Coliziunea fata spate intre doua autoturisme s a produs pe fondul nepastrarii distantei si neadaptarii vitezei la un carosabil umed.Impactul s a soldat cu cinci…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca în judetul Cluj traficul rutier este blocat la intrarea în municipiul Cluj-Napoca dinspre Turda (DN1), din cauza unui accident în care au fost implicate autoturisme. În urma evenimentului…

- Traficul este ingreunat luni dimineata pe Centura Capitalei, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o betoniera, soldat cu ranirea usoara a doua persoane, scrie news.ro."Pe Drumul National Centura Bucuresti, la kilometrul 58+800 metri, intre localitatile Dragomiresti…

- Atenție, șoferi! Lucrari de DN 7, in Argeș. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri, 20 martie, intre orele 08:00-18:00, pe DN 7, au loc lucrari de frezare si asfaltare pe raza județului Argeș, astfel: la kilometrul 134, in loc. Draganu, pe tronsonul kilometric…