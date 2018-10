Stiri pe aceeasi tema

- Imagini Accident GRAV pe E58 (Recea) in urma cu putin TIMP. DOUA MAȘINI facute PRAF. Cinci PERSOANE ranite in urma IMPACTULUI.Trafic blocat.foto Politistii au fost sesizati ca pe drumul european E58 la podul peste Lapusel a avut loc un accident de circulatie foarte grav. Din informatiile primite cinci…

- Rusia este o țara care iși savureaza din plin reputația sa de ”locaș” al spionajului nemilos, viclean și profesionist. Prin urmare, Putin va ajunge in pragul turbarii din cauza incompetenței crase pe care a dezvaluit-o atacul cibernetic efectuat de GRU in Olanda, potrivit The Times. Operațiunea GRU…

- Cea mai mare crestere lunara s-a inregistrat in zonele 13 Septembrie, 4.000 de euro, Constantin Brancoveanu, 8.000 de euro, si Iancului, 4.000 de euro. De partea cealalta, cele mai mari scaderi sunt in Titan, 5.000 de euro, si Mall Vitan, 11.000 de euro.

- Atacul informational din jurul nostru pare a nu se mai sfarsi, din contra. Cand auzi ca si legumele si fructele pot fi contaminate cu bacteria, mai nou, ucigasa E-coli, in ce alimente de zi de zi iti refugiezi copiii si familia? Puiul nu e sigur, e suspect ca ar contine hormoni de crestere, curcanul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6524 lei pentru un euro, in crestere cu 0,46 de bani (+0,10%) fata de cotatia din sedinta precedenta, cand moneda unica valora 4,6478 lei. Leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de 3,9764 lei,…

- Putin cunoscuta nebuloasa IRAS 05437+2502 iese in evidenta in aceasta imagine dintre stelele stralucitoare si norii de intunecati de gaze si praf cosmic care o inconjoara, intr-o fotografie surprinsa cu mult noroc de telescopul spatial Hubble. Localizata in constelatia Taurus, in apropierea planului…

- Actorul Florin Piersic trece printr-o perioada de doliu, dupa ce, recent, unul dintre prietenii lui cei mai apropiați s-a stins din viața, in urma unui infarct. Marele actor Florin Piersic a fost profund marcat de moartea maestrului Dumitru Farcaș, pe care il stima, fiindu-i nu doar prieten foarte…