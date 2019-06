CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN15 (E60) Targu Mures – Reghin,in zona orasului Gornesti, judetul Mures,a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita usor. Se estimeaza ca inaproximativ 30-45 de minute traficul sa fie reluat. Tag-uri Institutii: CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane Transporturi Comunicat de presa