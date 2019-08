Stiri pe aceeasi tema

- In data de 09.08.2019, in jurul orei 04.30, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II Csanadpalota, judetul Arad, s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul turc B.A., in varsta de 48 ani, conducand un ansamblu rutier format din cap tractor marca Mercedes Benz si semiremorca…

- Mii de persoane tranziteaza, sambata, Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, care este aglomerat atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe sensul de iesire, iar timpii de asteptare pentru controlul documentelor ajung si la o ora. Potrivit aplicatiei de monitorizare a timpilor de…

- NADLAC. Minora – cetațean roman – calatorea ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Polonia cand s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de ieșire din țara, in vederea efectuarii controlului. „La controlul de frontiera aceasta a prezentat o carte de…

- Incidentul vine dupa ce in cursul zilei de ieri, alti 25 de cetateni straini au fost depistati, tot in PTF Nadlac II, ascunsi intr-un autocamion, cu intentia de a trece ilegal frontiera pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, la Punctul de…

- Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Arad “in data de 13 iulie, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea - Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, au descoperit ascunși, in interiorul unui automarfar, optsprezece cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. In aceasta dimineața, in…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II din judetul Arad au descoperit ascunsi in interiorul unui automarfar douazeci si cinci de cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Politiei de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din Arad au descoperit 11 cetațeni turci ascunși intr-un TIR care ieșea din țara. Migranții, cu varste intre 27 si 49 de ani, voiau sa ajunga in state din vestul Europei. Joi dimineața, polițiștii de frontiera de la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, judetul…