- Traficul rutier este ingreunat, sambata, in judetul Sibiu, pe autostrada A1, sensul de mers catre Sebes, dupa ce o masina a intrat intr-un microbuz oprit din cauza unei avarii. Doua persoane au fost ranite in urma impactului.

- Traficul rutier se va desfașura cu restricții, miercuri, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva și București – Pitești, pentru lucrari de reparații la carosabil.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera va fi restrictionata pe Autostrada A1 Sibiu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi restrictionata astazi pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru a permite efectuarea lucrarilor de reparatii a carosabilului, astfel: – Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrii 304 –305,…

- Patru persoane, intre care un copil, au fost ranite in urma unui accident care a avut loc vineri, pe DN1, in localitatea sibiana Cristian, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona...

- Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate. Din primele informații, se pare ca este vorba despre o substanța necunoscuta emanata in aeroport. Mirosul puternic nu a cauzat victime. Din partea ISU Sibiu intervine o echipa de pompieri, cu autospeciale de intervenție pentru cercetarea și identificarea…

- Traficul rutier este ingreunat la aceasta ora pe Autostrada A2, pe sensul de mers spre Constanta, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, o persoana fiind ranita usor. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule,…

- Șase raniți, dupa ce trei mașini s-au ciocnit pe autostrada A1. Sase persoane au fost ranite intr-un rutier petrecut marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, din cauza unei șoferite care a vrut sa intoarca autoturismul neregulamentar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean…