Stiri pe aceeasi tema

- 'DN1A Blejoi (Tantareni), km 86+600, pe sensul de mers Bucuresti catre Brasov, dintr-o cisterna a curs reziduu petrolier pe partea carosabila, pe o distanta de aproximativ 100 de metri. Traficul este dirijat', precizeaza IPJ Prahova.

- Aglomeratie de DN1, intre Ploiesti si Brasov, unde, pe anumite sectoare, s-au format, joi, coloane de masini, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Cele mai mari probleme se inregistreaza, potrivit autoritatilor, in localitatea Comarnic si in statiunea…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR, traficul rutier se desfasoara, in aceasta seara, pe un fir, alternativ, pe DN 1, la iesirea din Azuga catre Busteni, dupa ce in zona a avut loc un accident. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in judetul Prahova, pe…

- Pe DN1, la ieșirea din Azuga, catre Bușteni, s-a produs miercuri seara un accident in care au fost implicate doua autoturisme, motiv pentru care traficul este ingreunat și se desfașoara doar pe un fir, anunța Poliția Romana.In județul Prahova pe Drumul Național 1, la ieșirea din Azuga, catre…

- Laptaria cu Caimac este producatorul de lactate de specialitate, 100% romanesti, naturale si minim procesate. Lansat in iunie 2018, Laptaria cu Caimac a adus pe rafturile magazinelor produse create cu pasiune si responsabilitate, din lapte de la vaci hranite din culturi proprii si ingrijite cu dedicare.…

- Petre Apostol Miercuri seara, la Plopeni, echipa locala HC Activ CSO a primit vizita formatiei CSM Ploiesti, intr-un meci contand pentru etapa a IV-a din Grupa „Valoare” 2 din Campionatul National de Handbal la categoria junioare III. Cele doua echipe sunt singurele din Prahova calificate in faza Grupelor…

- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și analize medicale, a inaugurat la Ploiești al 17-lea laborator al rețelei. In aceeași locație va funcționa și un centru de recoltare, al patrulea de acest tip deținut de Synevo in Ploiești. Laboratorul Synevo din Ploiești dispune de tehnologii…

- Traficul rutier s a intensificat pe DN 1, duminica, formandu se coloane de masini pe sensul spre Bucuresti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, traficul rutier s a intensificat in special in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei.…