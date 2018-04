Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat astazi, 2 aprilie 2018, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe carosabil, informeaza un comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Pe tronsoanele Bucuresti - Pitesti si Sibiu - Deva ale autostrazii A1 se efectueaza, marti, lucrari de reparatii ale carosabilului, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei...

- Centrul Infotrafic informeaza luni ca benzile unu si cea de urgenta de pe Autostrada A1 Sibiu - Deva sunt blocate, deoarece la kilometrul 302+300 de metri, un autocamion tip platforma, pe care se afla un autoturism, s-a rasturnat pe partea carosabila a sensului de mers Deva - Sibiu. Potrivit sursei…

- Momentul s-a consumat in cadrul conferinței internaționale dedicate proiectului trans-european Via Carpatia, la care au participat oficiali din Romania și Ungaria, reprezentanți ai regiunilor din Polonia și Slovacia. Era anunțata prezența Mariei Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul…

- Autostrada A2 a fost inchisa vineri dimineata pe tronsonul dintre Bucuresti si Drajna, pe ambele sensuri de mers, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 7.30 circulatia rutiera a fost oprita complet, pe ambele sensururi ale autostrazii A2, intre Bucuresti…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, traficul rutier a fost reluat luni dimineata, incepand…

- Circulația este inchisa pe Autostrada A2 si pe patru drumuri nationale Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Mai multe tronsoane de drumuri au fost închise în aceasta dupa-amiaza din cauza ploii înghetate care cade de câteva ore în sudul si sud - estul României si a…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva-Sibiu, este restrictionata circulatia rutiera pe banda de urgenta si pe prima banda ale sensului de mers Deva catre Sebes, la kilometrul 340+900 de metri, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, din cauza unui camion incarcat…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometrii 27 si 26, pe banda 1 a sensului de mers catre Bucuresti si la kilometrul 11, pe banda 1 a sensului catre Pitesti, se executa lucrari de reparare a partii carosabile, astazi…

- CTP, unul dintre cei mai mari dezvoltatori si administratori de parcuri industriale si logistice din Romania si producatorul german de tuburi si sisteme de plastic si metal Frankische, anunta extinderea colaborarii in parcul industrial CTPark Turda, depasindu-se astfel 10.000 de metri patrati…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Sibiu, la kilometrul 325, pe banda de urgenta si banda 1 a sensului de mers catre Sibiu, se executa lucrari de colmatare a fiscurilor din partea carosabila, astazi pana in jurul orelor 15,00. Potrivit…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Pe Autostrada A1 Deva-Sibiu, sensul de mers dinspre Deva spre Sebes, se executa, marti, lucrari de asfaltare. Soferii sunt atentionati sa circule cu prudenta. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva – Sibiu, la kilometrul 325+200 de metri,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca luni, 12 martie, in intervalul orar 08:00 – 17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 10+500 si 40, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea…

- Restrictii de circulatie pe A1 si A2 Sunt restrictii de circulatie, pâna la ora 17:00, pe autostrazile A1 si A2 unde au loc lucrari de reparatii. Potrivit Centrului Infotrafic se repara carosabilul pe autostrada A2, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta,…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 50 si 80, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetului median.…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10:00-17:00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta, intre kilometrii 12-35, precum si a sensului catre capitala,…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar vineri pe Autostrazile A1 si A2 din cauza unor lucrari pentru inlocuirea parapetului median si lucrari de reparatii asupra carosabilului. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10:00-14:00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe prima banda a sensului de mers catre Pitesti, intre localitatile Topoloveni si Bascov, pe tronsonul kilometric…

- Plecarea este programata luni dimineața la ora 08:00 din parcarea secundara de la Auchan (Calea Aradului), urmand sa ajunga la Deva in jurul orei 12:00. De la Deva se vor indrepta catre Sibiu, cu oprire in prima benzinarie de dupa Talmaciu, ora 14:00, iar la Pitești se va face un scurt popas pentru participarea…

- Un grup de romani din diaspora a demarat o actiune inedita, "pentru a atrage atentia asupra derapajelor anti-europene ale guvernului de la Bucuresti". Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate…

- Traficul pe durmurile tarii Foto: Marcela Petcu Cozi de peste 10 kilometri - pentru camioane - la vamile Giurgiu-Ruse - la intrarea în tara si Nadlac II - pe sensul de iesire din tara. Cozile s-au format dupa ce în Bulgaria au fost restrictii de trafic greu din cauza conditiilor…

- Centrul Infotrafic al Poliției Române informeaza ca la aceasta ora, la nivelul județului Constanța exista urmatoarele drumuri cu circulația oprita sau restricționata: Autostrazi: 2 - A2 București – Constanța; - A4 Ovidiu – Agigea; Drumuri naționale: 6 Județul…

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere, produse la distanta de aproximativ un kilometru. Doua persoane au fost ranite.

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere. Doua persoane au fost ranite. Din primele date, la kilometrul 275, o autoutilitara a acrosat doua TIR-uri ce circulau in fata sa. Soferul autotutilitarei a ramas prins…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- CTP, cel mai mare dezvoltator parcuri industriale si logistice premium din Romania, si compania belgiana de logistica Van Moer Logistics isi extind colaborarea in CTPark Bucharest West, ajungand la aproximativ 20.000 mp de spatii logistice, situati intr-un depozit care va fi finalizat anul acesta.…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate, miercuri, mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1, la km14+800 de metri,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere importante, precum Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, Autostrada A3 Bucuresti ndash; Ploiesti, DN1 Valea Prahovei, DN7 Valea Oltului, circulatia se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 11 si 86, precum si mai multe drumuri nationale din judetele Calarasi DN31 Calarasi Oltenita…

- Compania Naționala de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat oficial ca are intenția sa realizeze Autostrada ”Sibiu – Pitești”. Doar ca asemenea autostrada nu poate exista! Exista doar autostrada Pitești – Sibiu, pentru ca drumurile incep dinspre centru, dinspre Kilometrul ”0” din București,…

- Pe sensul spre Pitesti al autostrazii A1 se efectueaza, luni, lucrari de asfaltare, soferii fiind avertizati sa reduca viteza si sa respecte semnalizarea rutiera temporara. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis,…

- Pe autostrada A1, Bucuresti – Pitesti, este la aceasta ora ceata densa. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza sa ruleze cu prudenta sporita, sa foloseasca luminile de intalnire si sa mareasca distanta de siguranta fata ...

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți dimineața, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. Intre kilometrii 265 si 276 si intre kilometrii 316 si 369 vizibilitatea este sub 50 de metri. ”Reamintim ca cea…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinând scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense.

- Inscrierile pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate pe care le organizeaza Aeroclubul Romaniei se fac in perioada 8 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in perioada…