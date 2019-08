Trafic îngreunat la Vama Calafat – Vidin, timp de trei zile In perioada 27.08-29.08.2019, in punctul de trecere al frontierei romano-bulgare Calafat- Vidin, vor avea loc lucrari de instalare a unor sisteme de monitorizare a traficului pe sensul de intrare in Romania. Aceste lucrari implica devierea traficului greu de pe breteaua de control pe aliniamentul curent al drumului național DN 56. ”Precizam ca traficul va fi reluat in condiții normale incepand cu data de 30.08.2019, ora 08:00. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și va asiguram ca in perioada desfașurarii lucrarilor, reprezentanții CNAIR SA vor depune eforturi pentru a fluidiza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

