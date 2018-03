Stiri pe aceeasi tema

- Trafic oprit pe DN1E, intre Rașnov și Poiana Brașov, la Raliul Brașovului Foto: Academia Titi Aur Circulatia rutiera va fi oprita astazi pe ambele sensuri ale DN1E între Rașnov și Poiana Brașov, pentru desfașurarea raliului Brașovului. Interdicția…

- Organizatorii au anunțat cate echipaje iau startul la Raliul Brasovului. Un numar de 90 de echipaje se vor prezenta, sambata, la Raliul Brasovului-Tess Rally Brasov 2018, prima etapa a Campionatului National de Raliuri Dunlop. Prima zi de concurs din cadrul Tess Rally are loc sambata, 24 martie, incepand…

- Un microbuz in care se afla 18 pasageri este blocat, vineri dupa amiaza, pe un drum din județul Ialomița. Nu se știe cum a ajuns vehiculul acolo, pentru ca tronsonul de drum pe care a ramas inzapezit fusese inchis de catre autoritați. Microbuzul in care se afla 18 persoane a ramas blocat pe tronsonul…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, peste 60 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri, a anuntat CFR Calatori. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- Mai multe sectoare de drum din DN 1A, DN 1E si DN 73A vor fi inchise, incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit CNAIR, circulatia rutiera se va inchide…

- Ieri, 21 martie 2018, politistii Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii…

- Circulatia rutiera va fi inchisa pe mai multe sectoare de drum ale DN 1A, DN 1E si DN 73A, in perioada 23 - 25 martie 2018, datorita desfasurarii celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului, informeaza, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Conform CNAIR, circulatia…

- Mai multe segmente de drumuri nationale vor fi inchise traficului rutier, de vineri pana duminica, in anumite intervale orare, pe timpul desfasurarii Raliului Brasovului, manifestare sportiva ajunsa la cea de-a 47-a editie Vineri, 23 martie, vor fi inchise urmatoarele drumuri nationale:…

- Prima etapa a Campionatului National de Raliuri, Tess Rally Brasov , ce se va desfasura in perioada 23 – 25 martie 2018, va impune importante restrictii de circulatie in centrul Brasovului, dar si pe mai multe tronsoane de drumuri naționale din județ. Astfel, vineri, 23 martie, Piata Sfatului va fi…

- La acest moment circulatia pe DN 2B Buzau -Braila a fost reluata, se circula in conditii de iarna. De asemenea, si pe celelalte drumuri unde circulatia se desfasura in conditii grele, soferii pot circula dar cu foarte mare atentie. Politistii eecomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu…

- La acest moment circulatia pe DN 2B Buzau -Braila a fost reluata, se circula in conditii de iarna. De asemenea, si pe celelalte drumuri unde circulatia se desfasura in conditii grele, soferii pot circula dar cu foarte mare atentie. Politistii eecomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu…

- SITUAȚIE… Ninsoare se intețește iar peste județul Vaslui se depune un nou strat de zapada. Cu toate astea, circulația pe drumurile județene și pe cele naționale, ce trec prin județul nostru, nu este afectata. Conform autoritaților, in momentul de fața circulația pe toate drumurile nu este intrerupta.…

- Circulatia rutiera a fost deviata pe DJ 251G care leaga localitatile Valea Marului si Maciseni din judetul Galati, dupa ce podul de peste paraul Gaunoasa a fost afectat de o surpare a terenului din zona, se arata intr-o informare transmisa duminica de biroul de presa al Consiliului Judetean(CJ) Galati.…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei...

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri…

- Conform sursei citate, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, din cauza ca doua vagoane ale unui tren de marfa incarcate cu deseuri metalice au deraiat in statia Ghimes din judetul Bacau.

- Probleme de trafic, miercuri dimineața, pe șoselele din țara, din cauza fenomenelor meteo. In Buzau, unde este activ un cod roșu de inundații, a fost inchis DN 10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este…

- Sunt din nou probleme, miercuri dimineata, în localitatea Draganești Vlașca. Circulatia se desfașoara din nou cu dificultate, iar apa este în crestere, transmite ISU Teleorman.

- Ar putea sa va intereseze: S-a dat casa! 6.06.2010 Injunghiat de tata 11.06.2010 “Operațiunea Albina” 6.06.2010 Inchis la pariuri 7.06.2010 Noaptea trecuta, în jurul orei 3:10 pompierii de la Detasamentul Medgidia au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu în localitatea…

- Pompierii intervin, vineri seara, in judetul Vrancea, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, trenul se afla la…

- Dupa ce in ultimele zeci de ora, pe fondul vremii nefavorabile Autostrada ce leaga Bucurestiul de Constanta a fost inchisa circulatiei, incepand de joi la pranz s-a redeschis circulatiei, insa nu in totalitate. UPDATE: La ora 14.20, reprezentantii Centrului Infotrafic au facut noi precizari cu privire…

- Incepand cu ora 12.00, traficul pe Autostrada Soarelui s-a reluat, astfel, pe tronsonul Bucuresti - Lehliu-Gara (km 64) se circula liber, pe tronsonul Lehliu-Gara (km 64) - Cernavoda (km 160) se circula controlat, cu restrictie de tonaj (3,5 tone); tronsonul Cernavoda - Constanta ramane inchis.…

- Circulatia rutiera pe DN 21A, care face legatura intre Baraganu - judetul Braila si Tandarei - judetul Ialomita, a fost inchisa miercuri din cauza sulurilor de zapada, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De asemenea, este…

- Patru sectoare de drumuri nationale care strabat judetul Giurgiu raman inchise marti dimineata, potrivit unei informari a Consiliului Judetean (CJ). Este vorba despre DN 5 pe tronsonul 1 Decembrie-Giurgiu, DN 5 A pe tronsonul Falastoaca Izvoarele, DN 5 B, pe tronsonul Balanoaia-Ghimpati…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Bacau, traficul este oprit pe DJ 119A (Urechesti – Sascut) pe tronsonul cuprins intre comuna Urechesti km 0) si satul Contesti (km 5 + 500), din cauza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In conditiile in care s-a anuntat pentru ziua de astazi, 26 februarie, cod portocaliu de ninsori si ger in mai mult de jumatate de tara, inclusiv in judetul Prahova, intr-o serie de judete s-a decis ca scolile sa fie inchise in zilele de luni si marti. Iata decizia autoritatilor din Prahova in aceasta…

- Doi barbati din judetul Olt au fost arestati preventiv pentru trafic de minori, unul pentru ca ar fi racolat o fata de 15 ani, pe care a obligat-o sa se prostitueze in Spania timp de mai multe luni, iar al doilea ar fi obligat-o pe aceeasi fata sa se prostitueze in Caracal, scrie NEWS.RO.Citeste…

- In judetul Salaj, incepand cu data de 22 februarie 2018, ora 22,00, din cauza dislocarii necontrolate de bolovani din versant, a fost inchis circulatiei, pe o perioada nedeterminata, DJ 109F Poiana Blenchii-limita cu judetul Maramures. Circulatia este deviata pe rutele DN1C Dej-Targu Lapus si DN1H Zalau-Targu…

- Circulatia rutiera este oprita, joi dimineata, pe DN2 (E85), la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, judetul Vrancea, unde s-a produs un accident intre doua TIR-uri si o masina.

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe soselele din judetul Suceava, doua accidente producandu-se duminica dimineata. Primul eveniment rutier a avut loc la Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile, iar cel doilea in localitatea Danila. Patru persoane au fost ranite,…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Politiștii au efectuat joi, 15 februarie, in intervalul orar 06.00-09.00, o acțiune pe linia depistarii in trafic, a șoferilor aflați sub influența bauturilor alcoolice. Cu aceasta ocazie, au fost reținute patru permise de conducere. Astfel, in urma activitaților desfașurate, polițiștii au identificat,…

- Poliția locala a blocat o strada din centrul municipiului Alba Iulia, mai mult de 15 minute, la o ora de varf, pentru a putea ridica o mașina parcata pe marginea drumului. S-a intamplat in Piața I.C. Bratianu, in jurul orei 11. Polițiștii au blocat strada pe o distanța de aproximativ 50 de metri, de…

- Potrivit ANM, in intervalul 11 februarie, ora 06 ndash; 12 februarie, ora 04 se va semnala intensificari ale vantului si precipitatii predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ In intervalul mentionat in sudul si in estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitatii…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, in urma ninsorilor abundente care au inceput sa cada joi dimineata, scrie AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Sanatatii, reactie dupa cele 16 DECESE: 'Nu avem EPIDEMIE de gripa in Romania.Sunt FOCARE…

- Partiile de schi din toata tara sunt pline Foto: Arhiva/ Adrian Marchis. Pârtiile de schi din toata tara sunt pline, în aceste zile, de parinti si copii. În judetul Suceava se schiaza în conditii bune, iar în Poiana Brasov stratul de zapada masoara între…

- Monitorul de Cluj și www.monitorulcj.ro își consolideaza poziția de lider în presa locala tiparita și online, potrivit clasamentului trafic.ro care monitorizeaza audiența site-urilor din România. monitorulcj.ro se afla pe poziția 89 în clasamentul general al publicațiilor…

- Politistii rutieri din Timis au actionat in trafic, in ultimele patru zile, in tot judetul. Aceștia au acordat 328 de sanctiuni contraventionale soferilor care nu au respectat regulile in trafic. Viteza este in topul infracțiunilor in continuare, 102 soferi fiind sanctionati pentru nerespectarea limitei…

- Drumurile judetene inchise sunt DJ 608A Telescaun - Muntele Mic, judetul Caras Severin, DJ 244F Bohotin – Mojna si DJ 282 Movileni- Gropnita din judetul Iasi, si DJ284 Arsura – Ghermanesti, DJ244A Rosiesti-Rosiesti Gara, DJ 237 Codaesti – Danesti, DJ 243 Ciocani – Crang si DJ 246 Tacuta – Focsasca…

- Toate cele patru sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta inchise joi din cauza viscolului au fost redeschise, mentinandu-se restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, anunta CNAIR.Imbunatatirea conditiilor meteorologice…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- DN1R, denumit Transursoaia, intre Poiana Horea (judetul Cluj) si Matisesti (judetul Alba), pe tronsonul kilometric 58 – 62, este inchis in perioada de iarna, din cauza nivelului scazut de viabilitate, anunța Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Read More...

- Doi barbati din Alba s-au ales cu dosare penale in judetul Sibiu. Unul dintre ei conducea fara permis, iar celalalt, sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Sibiu, in 6 ianuarie, in jurul orei 2.15, pe DN 14 B, in afara localitații Șeica Mica, polițiștii au identificat un conducator auto in varsta de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting valabila in mai multe zone ale tarii, printre care si judetul Constanta, deocamdata pana la ora 09.00. Sunt afectate judetele Constanta, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Teleorman, Giurgiu.Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate…

- Avea treaba in zona, asa ca nu s-a sfiit sa isi parcheze masina tocmai langa liniile de tramvai, blocand astfel circulatia vehiculelor RATT si obligand calatorii sa astepte deblocarea drumului. Este ispava unui barbat din Gorj, care s-a ales cu o amenda usturatoare de la Politia Locala din Timisoara.…

- Doua persoane s au ales la inceput de an cu dosare penale.Astfel, la data de 3 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat o femeie, in varsta de 38 de ani, din localitatea Tartasesti, judetul Dambovita, care a condus un autoturism, pe DJ 222, fara a poseda permis de conducere…

- Fostul premier a vizitat pe 1 ianuarie Manastirea Fraților Franciscani Conventuali. "Am mers, de multe ori, de la Predeal la Poiana Brasov, pe drumul superb ce trece prin Rasnov. Nu am stiut insa ca, la cativa kilometri, in munte, se afla o manastire superba, pe un platou de unde se vad…

- Un accident rutier a avut loc in judetul Braila, in apropierea localitatii Lacu Sarat. Din primele informatii un autotren s a rasturnat si a ocupat o banda de mers. In zona, pana la deblocarea benzii de circulatie traficul a fost dirijat de politistii rutieri.Sursa foto: Facebook Soferi, Sosele si Camioane…

- Circulatia rutiera a fost oprita luni timp de o ora pe DN2E85, in judetul Vrancea, dupa ciocnirea unui autotren cu un autoturism, o persoana fiind grav ranita.Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. Citește și: Pe banii noștri! Fostul…